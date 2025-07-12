Таке м'ясо ви ще не куштували: як його приготувати з овочами у винно-томатному соусі (відео)

М'ясо виходить неймовірно смачним

М’ясо — це основа багатьох ситних і ароматних страв. Його можна запікати, смажити або тушкувати з різними спеціями та соусами. Особливо ніжним і насиченим воно виходить при повільному тушкуванні — наприклад, у томатному або вершковому соусі.

А сьогодні ми пропонуємо тушковане м’ясо з овочами у винно-томатному соусі — страва з глибоким смаком, що ідеально підійде до обіду чи вечері, зігріє в холодну погоду й подарує справжнє гастрономічне задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати м'ясо з овочами у винно-томатному соусі

Інгредієнти:

Яловичина – 1 кг

Цибуля – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Молода картопля – 500 г

Часник – 5 зубчиків

Олія – 30 г для смаження

Томатна паста – 1 ст.л.

Борошно – 2 ст.л.

Бульйон або вода – 500-600 мл

Червоне вино – 300 мл

Сіль, перець – за смаком

Лавровий лист – 2-3 шт.

Спосіб приготування:

Нарізати м'ясо на шматочки та на розігрітій сковороді обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки (по 5 хв з кожного боку). Посоліть, поперчіть. Перекладіть м'ясо зі сковороди.

У ту саму сковорідку додайте цибулю і часник, тушкуйте до прозорості, близько 7 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте, туди ж додайте борошно. Влийте вино, додайте бульйон.

Поверніть м'ясо назад (із соками), викладіть картоплю, моркву і лавровий лист. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 2 годин. Можна поставити в духовку на 160-170 градусів. Час приготування залежить від м'яса.

Воно має легко розпадатися на волокна – тоді страва готова!