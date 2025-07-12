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Таке м'ясо ви ще не куштували: як його приготувати з овочами у винно-томатному соусі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легка у приготуванні, дуже смачна та проста
Легка у приготуванні, дуже смачна та проста. Фото instagram.com

М'ясо виходить неймовірно смачним

М’ясо — це основа багатьох ситних і ароматних страв. Його можна запікати, смажити або тушкувати з різними спеціями та соусами. Особливо ніжним і насиченим воно виходить при повільному тушкуванні — наприклад, у томатному або вершковому соусі.

А сьогодні ми пропонуємо тушковане м’ясо з овочами у винно-томатному соусі — страва з глибоким смаком, що ідеально підійде до обіду чи вечері, зігріє в холодну погоду й подарує справжнє гастрономічне задоволення. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати м'ясо з овочами у винно-томатному соусі

Інгредієнти:

  • Яловичина – 1 кг
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 2 шт.
  • Молода картопля – 500 г
  • Часник – 5 зубчиків
  • Олія – 30 г для смаження
  • Томатна паста – 1 ст.л.
  • Борошно – 2 ст.л.
  • Бульйон або вода – 500-600 мл
  • Червоне вино – 300 мл
  • Сіль, перець – за смаком
  • Лавровий лист – 2-3 шт.

Спосіб приготування:

Нарізати м'ясо на шматочки та на розігрітій сковороді обсмажте з усіх боків до рум'яної скоринки (по 5 хв з кожного боку). Посоліть, поперчіть. Перекладіть м'ясо зі сковороди.

У ту саму сковорідку додайте цибулю і часник, тушкуйте до прозорості, близько 7 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте, туди ж додайте борошно. Влийте вино, додайте бульйон.

Поверніть м'ясо назад (із соками), викладіть картоплю, моркву і лавровий лист. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 2 годин. Можна поставити в духовку на 160-170 градусів. Час приготування залежить від м'яса.

Воно має легко розпадатися на волокна – тоді страва готова!

Теги:
#М'ясо #Овочі #Готуємо вдома