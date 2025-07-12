Родные точно попросят добавки: рецепт рулета из кабачков с красной рыбкой

Лучшая летняя закуска

Кабачки настолько универсальны, что из них можно приготовить практически все что угодно. Но многие ограничиваются только готовкой оладий, икры и консервацией. Если вам хочется порадовать близких чем-то новым и вкусным, попробуйте приготовить нежный и ароматный рулет из кабачков с начинкой. Начинку можно готовить на любой вкус — со слабосоленой рыбой, а можно обойтись только свежими овощами и сыром. Это отличная холодная закуска, которая украсит любой стол.

Рецептом поделились на портале "На пенсии".

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. среднего размера

яйца – 3 шт.

мука – 4 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

соль – на вкус

Для начинки:

сливочный сыр – 180 г

сметана – 2-3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, зелень – по собственному вкусу

помидоры – 2 шт

огурец – 1 шт.

слабосоленый лосось

Приготовление:

Кабачки вымойте и натрите на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пустили сок. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость. Сделайте кабачковое тесто. К отжатым кабачкам добавьте яйца, муку, мелко нарезанный укроп, соль и чёрный перец по вкусу. Хорошо перемешайте до получения однородного теста. Испеките основу для рулета. Противень застелите пергаментной бумагой и слегка смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу ровным слоем, формируя прямоугольник. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 20–25 минут, до золотистого цвета и готовности. Готовый кабачковый корж осторожно переверните на чистое кухонное полотенце или пергаментную бумагу. Аккуратно снимите пергамент, на котором он выпекался. Дайте коржу полностью остыть. Это важно, иначе рулет может развалиться при сворачивании. Приготовьте начинку. В отдельной миске соедините плавленый сыр, натёртый на мелкой тёрке твёрдый сыр, измельчённый чеснок, сметану и майонез. Тщательно перемешайте до однородности. Нарежьте овощи и рыбу. Сформируйте рулет. Остывший кабачковый корж равномерно смажьте приготовленной сырной начинкой. Сверху выложите кусочки рыбы и овощей. Аккуратно сверните корж в плотный рулет, помогая себе полотенцем или пергаментом. Охладите рулет. Заверните рулет в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа, а лучше на несколько часов или на ночь.

Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.