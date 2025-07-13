Якщо м’ясний шашлик уже набрид — приготуйте з червоної риби: рецепт ситної страви (відео)

Така рибка порадує Вас своїм яскравим смаком

Зараз саме сезон ароматних пікніків і соковитих шашликів — їх готують із різних видів м’яса, експериментуючи з прянощами та маринадами. Але сьогодні ми пропонуємо відійти від класики та спробувати ніжний шашлик із червоної риби.

Він виходить не менш апетитним, готується швидко і приємно здивує навіть поціновувачів традиційних страв. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати шашлик з червоної риби

Інгредієнти:

червона риба (філе або стейки) – 500 г

солодкий перець різних кольорів – 2 шт

лимон – 1 шт

соєвий соус – 40 мл

олія – 1 ст.л

часник – 1 зубчик

петрушка – 10 г

цедра лимона – з ½ плоду

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Очистити рибу від шкіри та кісток, нарізати великими кубиками.

Змішати соєвий соус, подрібнену петрушку, тертий часник, цедру лимона, олію, сіль та перець. Додати рибу, перемішати й залишити маринуватись на 20–30 хвилин.

Нарізати перець середніми шматочками, лимон — кружальцями або півкружальцями.

Нанизати на шпажки рибу, перець та лимон, чергуючи інгредієнти.

Викласти шашлички на деко, застелене пергаментом, і запікати в розігрітій до 190 °C духовці 10–12 хвилин, до легкого рум’янцю.

Подавати гарячими — з легким соусом або овочевим салатом.