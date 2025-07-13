Если мясной шашлык уже надоел – приготовьте из красной рыбы: рецепт сытного блюда (видео)

Такая рыбка порадует Вас своим ярким вкусом

Сейчас самый сезон ароматных пикников и сочных шашлыков – их готовят из разных видов мяса, экспериментируя с пряностями и маринадами. Сегодня мы предлагаем отойти от классики и попробовать нежный шашлык из красной рыбы.

Он получается не менее аппетитным, готовится быстро и приятно удивит даже любителей традиционных блюд. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить шашлык из красной рыбы

Ингредиенты:

красная рыба (филе или стейки) – 500 г

сладкий перец разных цветов – 2 шт.

лимон – 1 шт

соевый соус – 40 мл

масло – 1 ст.л

чеснок – 1 зубчик

петрушка – 10 г

цедра лимона – из ½ плода

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистить рыбу от кожи и костей, порезать большими кубиками.

Смешать соевый соус, измельченную петрушку, тертый чеснок, цедру лимона, растительное масло, соль и перец. Добавить рыбу, перемешать и оставить мариноваться на 20–30 минут.

Нарезать перец средними кусочками, лимон – кружочками или полукружками.

Нанизать на шпажки рыбу, перец и лимон, чередуя ингредиенты.

Выложить шашлычки на противень, застеленный пергаментом, и запекать в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до легкого румянца.

Подавать горячими – с легким соусом или овощным салатом.