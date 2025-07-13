Если мясной шашлык уже надоел – приготовьте из красной рыбы: рецепт сытного блюда (видео)
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Такая рыбка порадует Вас своим ярким вкусом
Сейчас самый сезон ароматных пикников и сочных шашлыков – их готовят из разных видов мяса, экспериментируя с пряностями и маринадами. Сегодня мы предлагаем отойти от классики и попробовать нежный шашлык из красной рыбы.
Он получается не менее аппетитным, готовится быстро и приятно удивит даже любителей традиционных блюд. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить шашлык из красной рыбы
Ингредиенты:
- красная рыба (филе или стейки) – 500 г
- сладкий перец разных цветов – 2 шт.
- лимон – 1 шт
- соевый соус – 40 мл
- масло – 1 ст.л
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – 10 г
- цедра лимона – из ½ плода
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Очистить рыбу от кожи и костей, порезать большими кубиками.
Смешать соевый соус, измельченную петрушку, тертый чеснок, цедру лимона, растительное масло, соль и перец. Добавить рыбу, перемешать и оставить мариноваться на 20–30 минут.
Нарезать перец средними кусочками, лимон – кружочками или полукружками.
Нанизать на шпажки рыбу, перец и лимон, чередуя ингредиенты.
Выложить шашлычки на противень, застеленный пергаментом, и запекать в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до легкого румянца.
Подавать горячими – с легким соусом или овощным салатом.