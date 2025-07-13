Кабачки вийдуть фантастично смачними, якщо додати до них лише один інгредієнт: рецепт ідеальної літньої вечері
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Соковите філе та кабачки ідеально поєднуються в одній страві
Якщо у вас в холодильнику є кабачки та куряче філе, приготуйте з них цю страву. Вам не знадобиться багато часу на приготування, а результат точно порадує. За цим рецептом курка виходить соковитою, а кабачки — м'якими та ароматними. Чудовий варіант для домашньої вечері чи обіду в розпал овочевого сезону.
Рецептом поділилися smachnenke.com.ua.
Інгредієнти:
Куряче філе: 500 г
Кабачки: 800 г
Для маринаду курки:
Соєвий соус: 2 ст.
Рослинна олія: 1 ст. л.
Сіль та перець: на смак
Паприка та сушений часник: на смак
Для кабачків:
Сіль та перець: на смак
Паприка, сушений часник та прованські трави: на смак та за бажанням
Панірувальні сухарі: 3 ст. л.
Рослинна олія: 2 ст. л.
Приготування:
- Наріжте філе куряче невеликими кубиками. Замаринуйте м’ясо з сіллю, перцем, сушеним часником, олією та соєвим соусом на пів години. Якщо бажаєте, додайте паприку.
- Кабачки також наріжте кубиками. В іншій мисці змішайте їх із сіллю, перцем, паприкою, сушеним часником, прованськими травами та панірувальними сухарями. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Підготовлені кабачки розподіліть на дно форми для запікання, потім рівномірно викладіть зверху замариноване куряче філе.
- Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 45 хвилин.
Цю страву можна подавати на стіл як гарячою, так і холодною.