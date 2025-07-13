Кабачки вийдуть фантастично смачними, якщо додати до них лише один інгредієнт: рецепт ідеальної літньої вечері

Соковите філе та кабачки ідеально поєднуються в одній страві

Якщо у вас в холодильнику є кабачки та куряче філе, приготуйте з них цю страву. Вам не знадобиться багато часу на приготування, а результат точно порадує. За цим рецептом курка виходить соковитою, а кабачки — м'якими та ароматними. Чудовий варіант для домашньої вечері чи обіду в розпал овочевого сезону.

Рецептом поділилися smachnenke.com.ua.

Інгредієнти:

Куряче філе: 500 г

Кабачки: 800 г

Для маринаду курки:

Соєвий соус: 2 ст.

Рослинна олія: 1 ст. л.

Сіль та перець: на смак

Паприка та сушений часник: на смак

Для кабачків:

Сіль та перець: на смак

Паприка, сушений часник та прованські трави: на смак та за бажанням

Панірувальні сухарі: 3 ст. л.

Рослинна олія: 2 ст. л.

Приготування:

Наріжте філе куряче невеликими кубиками. Замаринуйте м’ясо з сіллю, перцем, сушеним часником, олією та соєвим соусом на пів години. Якщо бажаєте, додайте паприку. Кабачки також наріжте кубиками. В іншій мисці змішайте їх із сіллю, перцем, паприкою, сушеним часником, прованськими травами та панірувальними сухарями. Перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Підготовлені кабачки розподіліть на дно форми для запікання, потім рівномірно викладіть зверху замариноване куряче філе. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 45 хвилин.

Цю страву можна подавати на стіл як гарячою, так і холодною.