Кабачки получатся фантастически вкусными, если добавить к ним всего один ингредиент: рецепт идеального летнего ужина

Сочное филе и кабачки идеально сочетаются в одном блюде

Если у вас в холодильнике есть кабачки и куриное филе, приготовьте из них это блюдо. Вам не потребуется много времени на приготовление, а результат точно порадует. По этому рецепту курица получается сочной, а кабачки — мягкими и ароматными. Отличный вариант для домашнего ужина или обеда в разгар овощного сезона.

Рецептом поделились smachnenke.com.ua.

Ингредиенты:

Куриное филе: 500 г

Кабачки: 800 г

Для маринада курицы:

Соевый соус: 2 ст. л.

Растительное масло: 1 ст. л.

Соль и перец: по вкусу

Паприка и сушеный чеснок: по вкусу

Для кабачков:

Соль и перец: по вкусу

Паприка, сушеный чеснок и прованские травы: по вкусу и желанию

Панировочные сухари: 3 ст. л.

Растительное масло: 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Замаринуйте мясо с солью, перцем, сушеным чесноком, растительным маслом и соевым соусом на полчаса. Если хотите, добавьте паприку. Кабачки также нарежьте кубиками. В другой миске смешайте их с солью, перцем, паприкой, сушеным чесноком, прованскими травами и панировочными сухарями. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Подготовленные кабачки распределите по дну формы для запекания, затем равномерно выложите сверху замаринованное куриное филе. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 45 минут.

Это блюдо можно подавать на стол как горячим, так и остывшим.