Кабачки получатся фантастически вкусными, если добавить к ним всего один ингредиент: рецепт идеального летнего ужина
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Сочное филе и кабачки идеально сочетаются в одном блюде
Если у вас в холодильнике есть кабачки и куриное филе, приготовьте из них это блюдо. Вам не потребуется много времени на приготовление, а результат точно порадует. По этому рецепту курица получается сочной, а кабачки — мягкими и ароматными. Отличный вариант для домашнего ужина или обеда в разгар овощного сезона.
Рецептом поделились smachnenke.com.ua.
Ингредиенты:
Куриное филе: 500 г
Кабачки: 800 г
Для маринада курицы:
Соевый соус: 2 ст. л.
Растительное масло: 1 ст. л.
Соль и перец: по вкусу
Паприка и сушеный чеснок: по вкусу
Для кабачков:
Соль и перец: по вкусу
Паприка, сушеный чеснок и прованские травы: по вкусу и желанию
Панировочные сухари: 3 ст. л.
Растительное масло: 2 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Замаринуйте мясо с солью, перцем, сушеным чесноком, растительным маслом и соевым соусом на полчаса. Если хотите, добавьте паприку.
- Кабачки также нарежьте кубиками. В другой миске смешайте их с солью, перцем, паприкой, сушеным чесноком, прованскими травами и панировочными сухарями. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Подготовленные кабачки распределите по дну формы для запекания, затем равномерно выложите сверху замаринованное куриное филе.
- Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 45 минут.
Это блюдо можно подавать на стол как горячим, так и остывшим.