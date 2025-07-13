Этот кокосовый пирог на кефире просто тает во рту: рецепт изумительного десерта к чаю

С этим рецептом справится даже новичок на кухне

Для того чтобы приготовить воздушный и ароматный пирог к чаю, не нужны дорогие продукты или сложные ингредиенты. Этот рецепт кокосового пирога на кефире — яркое тому подтверждение. Он сочетает в себе доступность и простоту приготовления с исключительной нежностью и насыщенным кокосовым ароматом.

Рецептом поделились на портале "Вкусное".

Ингредиенты для пирога:

Кефир – 250 мл

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 пак.

Соль – 1/4 ч. л.

Для посыпки:

Кокосовая стружка – 100 г

Сахар – 100-150 г (по вкусу)

Сливки – 200 мл

Этапы приготовления:

В глубокой миске соедините кефир, сахар и яйцо. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Постепенно добавляйте эту смесь в жидкие ингредиенты, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть однородным и не слишком густым. Смажьте форму для выпечки маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. В небольшой миске смешайте кокосовую стружку и сахар. Разровняйте эту смесь поверх теста в форме. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой – она должна выходить сухой. Как только достанете горячий пирог из духовки, равномерно полейте его сливками.

Дайте пирогу полностью остыть в форме, прежде чем вынимать его. Так он лучше пропитается и будет вкуснее.