Этот кокосовый пирог на кефире просто тает во рту: рецепт изумительного десерта к чаю
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С этим рецептом справится даже новичок на кухне
Для того чтобы приготовить воздушный и ароматный пирог к чаю, не нужны дорогие продукты или сложные ингредиенты. Этот рецепт кокосового пирога на кефире — яркое тому подтверждение. Он сочетает в себе доступность и простоту приготовления с исключительной нежностью и насыщенным кокосовым ароматом.
Рецептом поделились на портале "Вкусное".
Ингредиенты для пирога:
- Кефир – 250 мл
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 240 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 пак.
- Соль – 1/4 ч. л.
Для посыпки:
- Кокосовая стружка – 100 г
- Сахар – 100-150 г (по вкусу)
- Сливки – 200 мл
Этапы приготовления:
- В глубокой миске соедините кефир, сахар и яйцо. Хорошо перемешайте венчиком до однородности.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Постепенно добавляйте эту смесь в жидкие ингредиенты, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно быть однородным и не слишком густым.
- Смажьте форму для выпечки маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму.
- В небольшой миске смешайте кокосовую стружку и сахар. Разровняйте эту смесь поверх теста в форме.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут. Готовность проверьте зубочисткой – она должна выходить сухой.
- Как только достанете горячий пирог из духовки, равномерно полейте его сливками.
Дайте пирогу полностью остыть в форме, прежде чем вынимать его. Так он лучше пропитается и будет вкуснее.