Встигнете приготувати, поки гості в дорозі: рецепт лінивого пирога з лаваша та кабачків (відео)

Закуска або повноцінна страва

Кабачок — це легкий, соковитий овоч, який відмінно поєднується з м’ясом, сиром, спеціями та навіть вершками. Його можна запікати, смажити, тушкувати, готувати оладки чи фарширувати. А ще — поєднувати з іншими інгредієнтами в смачних пирогах. Лаваш, своєю чергою, часто використовують як основу для рулетів, закусок, піци або швидкої запіканки.

І сьогодні ми пропонуємо об’єднати ці два інгредієнти в одному рецепті — приготувати соковитий пиріг із лаваша з м’ясним фаршем і кабачком. Ідеально для сімейного обіду чи легкої вечері! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати лінивий пиріг з лаваша та кабачків

Інгредієнти:

Лаваш (тортилья) круглий – 5 шт.

Фарш (будь-який) – 600 г

Кабачок 1 шт

Зелена цибуля

Петрушка

Сіль, перець за смаком

Хмелі-сунелі 1 ч.л

Яйця 3 шт

Сир твердий – 200 г

Спосіб приготування:

До фаршу додати натертий кабачок, зелену цибулю, петрушку, сіль, перець, хмелі-сунелі. Усе ретельно змішати.

Викласти фарш на лаваші. Згорнути та нарізати на рівні шматочки. Форму змастити маслом та викласти лаваш.

Збити яйця та додати натертий сир. Вилити все рівномірно на лаваш. За бажанням можна зверху посипати ще додатково сиром і запікати при температурі 180С 45 хвилин до рум'яного кольору.

Готовий пиріг можна їсти відразу.