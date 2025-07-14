Такі печериці можна їсти уже на наступний день: як їх смачно замаринувати (відео)

Ідеальна закуска

Мариновані печериці — це чудова закуска як до повсякденної вечері, так і до святкового столу. Вони добре поєднуються з м’ясом, сиром, зеленню і легко стають фаворитами на будь-якому застіллі.

Печериці загалом — універсальний продукт: їх смажать, тушкують, запікають і навіть фарширують різноманітними начинками. А сьогодні ми пропонуємо простий і смачний рецепт домашніх маринованих грибів, які вже за кілька годин матимуть виразний смак і аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alina_burlaka__".

Як приготувати мариновані печериці

Інгредієнти:

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

чорний перець – 1 ч. л.

коріандр – 1 ч. л.

часник – 6-8 зубчиків

оцет – 1 ст. л.

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Печериці промити.

2. Варити у підсоленій воді до готовності.

3. Злити воду і дати трохи охолонути.

4. Далі змішати усі інгредієнти для маринаду з грибами.

5. Залишити їх на ніч в холодильнику.