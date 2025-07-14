Такі печериці можна їсти уже на наступний день: як їх смачно замаринувати (відео)
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Ідеальна закуска
Мариновані печериці — це чудова закуска як до повсякденної вечері, так і до святкового столу. Вони добре поєднуються з м’ясом, сиром, зеленню і легко стають фаворитами на будь-якому застіллі.
Печериці загалом — універсальний продукт: їх смажать, тушкують, запікають і навіть фарширують різноманітними начинками. А сьогодні ми пропонуємо простий і смачний рецепт домашніх маринованих грибів, які вже за кілька годин матимуть виразний смак і аромат. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alina_burlaka__".
Як приготувати мариновані печериці
Інгредієнти:
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
- чорний перець – 1 ч. л.
- коріандр – 1 ч. л.
- часник – 6-8 зубчиків
- оцет – 1 ст. л.
- олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Печериці промити.
2. Варити у підсоленій воді до готовності.
3. Злити воду і дати трохи охолонути.
4. Далі змішати усі інгредієнти для маринаду з грибами.
5. Залишити їх на ніч в холодильнику.