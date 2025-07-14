Такие шампиньоны можно есть уже на следующий день: как их вкусно замариновать (видео)
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Идеальная закуска
Маринованные шампиньоны – это отличная закуска как к повседневному ужину, так и к праздничному столу. Они хорошо сочетаются с мясом, сыром, зеленью и легко становятся фаворитами на любом застолье.
Шампиньоны в целом — универсальный продукт: их жарят, тушат, запекают и даже фаршируют разнообразными начинками. А сегодня мы предлагаем простой и вкусный рецепт домашних маринованных грибов, которые уже через несколько часов будут иметь выразительный вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alina_burlaka__".
Как приготовить шампиньоны
Ингредиенты:
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- черный перец – 1 ч. л.
- кориандр – 1 ч. л.
- чеснок – 6-8 зубчиков
- уксус – 1 ст. л.
- масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны промыть.
2. Варить в подсоленной воде до готовности.
3. Слить воду и дать немного остыть.
4. Далее смешать все ингредиенты маринада с грибами.
5. Оставить их на ночь в холодильнике.