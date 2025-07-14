Такие шампиньоны можно есть уже на следующий день: как их вкусно замариновать (видео)

Идеальная закуска

Маринованные шампиньоны – это отличная закуска как к повседневному ужину, так и к праздничному столу. Они хорошо сочетаются с мясом, сыром, зеленью и легко становятся фаворитами на любом застолье.

Шампиньоны в целом — универсальный продукт: их жарят, тушат, запекают и даже фаршируют разнообразными начинками. А сегодня мы предлагаем простой и вкусный рецепт домашних маринованных грибов, которые уже через несколько часов будут иметь выразительный вкус и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alina_burlaka__".

Как приготовить шампиньоны

Ингредиенты:

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

черный перец – 1 ч. л.

кориандр – 1 ч. л.

чеснок – 6-8 зубчиков

уксус – 1 ст. л.

масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны промыть.

2. Варить в подсоленной воде до готовности.

3. Слить воду и дать немного остыть.

4. Далее смешать все ингредиенты маринада с грибами.

5. Оставить их на ночь в холодильнике.