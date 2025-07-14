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Домашние будут целовать вам руки: рецепт завтрака из кабачков и красной рыбы

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Ресторанный завтрак из кабачка
Ресторанный завтрак из кабачка. Фото Коллаж "Телеграф"

Нежный, сытный и полезный

Не все знают, что из кабачков можно приготовить ресторанное блюдо на завтрак. Этот блинчик с лососем и кабачками готовится без лишних усилий и очень быстро, а на вкус получается нереально вкусным.

Рецептом этого блюда поделился в Instagram повар Вадим Бжезинский.

Ингредиенты:

  • кабачок;
  • лосось;
  • твердый сыр;
  • крем-сыр;
  • авокадо;
  • соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Кабачок нарезаем тоненькими кружочками, выкладываем на застеленный пергаментом противень и посыпаем натертым сыром.
  2. Запекаем несколько минут при 180 градусах, чтобы сыр расплавился и схватился, а кабачки стали готовыми.
  3. Вторую сторону смазываем крем-сыром, выкладываем авокадо и красную рыбу, складываем блинчик и подаем к столу.
Теги:
#Кабачки #Рецепты #Завтрак