Домашние будут целовать вам руки: рецепт завтрака из кабачков и красной рыбы

Нежный, сытный и полезный

Не все знают, что из кабачков можно приготовить ресторанное блюдо на завтрак. Этот блинчик с лососем и кабачками готовится без лишних усилий и очень быстро, а на вкус получается нереально вкусным.

Рецептом этого блюда поделился в Instagram повар Вадим Бжезинский.

Ингредиенты:

кабачок;

лосось;

твердый сыр;

крем-сыр;

авокадо;

соль и перец по вкусу.

Этапы приготовления: