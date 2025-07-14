Домашние будут целовать вам руки: рецепт завтрака из кабачков и красной рыбы
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Нежный, сытный и полезный
Не все знают, что из кабачков можно приготовить ресторанное блюдо на завтрак. Этот блинчик с лососем и кабачками готовится без лишних усилий и очень быстро, а на вкус получается нереально вкусным.
Рецептом этого блюда поделился в Instagram повар Вадим Бжезинский.
Ингредиенты:
- кабачок;
- лосось;
- твердый сыр;
- крем-сыр;
- авокадо;
- соль и перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Кабачок нарезаем тоненькими кружочками, выкладываем на застеленный пергаментом противень и посыпаем натертым сыром.
- Запекаем несколько минут при 180 градусах, чтобы сыр расплавился и схватился, а кабачки стали готовыми.
- Вторую сторону смазываем крем-сыром, выкладываем авокадо и красную рыбу, складываем блинчик и подаем к столу.