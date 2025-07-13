Рус

Десять хвилин — і ситна страва на столі: як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Легкий та ситний обід за 15 хвилин
Легкий та ситний обід за 15 хвилин. Фото instagram.com

Сподобається усім

Кус-кус — це дрібна крупа з твердої пшениці, яка готується надзвичайно швидко й чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. З нього можна зробити не лише гарніри чи плов, а й навіть смачні оладки.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, освіжаючий та ароматний салат "Табуле" з кус-куса та овочів. Ця страва має східне коріння, багата на свіжу зелень, соковиті овочі й ідеально підходить для спекотних літніх днів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів

Інгредієнти:

  • кус-кус – 100 г;
  • окріп – 150 мл;
  • петрушка – великий пучок;
  • свіжа м’ята – 8 листочків;
  • кінза – 20–30 г;
  • зелена цибуля – 3 стебла;
  • помідори – 2 шт.;
  • огірки – 3 шт.;
  • олія (краще оливкова) – 30 мл;
  • сік 1 лимона;
  • сіль, перець – за смаком;
  • коріандр мелений – 1/4 ч. л.;
  • цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кус-кус залити окропом, додати сік 1/2 лимона. Залишити на 10 хвилин. Потім розпушити виделкою і дати охолонути.

Зелень петрушки, м'яти, кінзи та цибулі дрібно порізати. Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками. Якщо багато соку – злити.

У великій мисці з'єднати кус-кус, зелень, овочі, додати лимонний сік 1/2 шт, сіль, перець, коріандр, цукор, олію.

Цей салат можна їсти руками, подаючи його з твердим листям салату!

Теги:
#Овочі #Салат #Готуємо вдома