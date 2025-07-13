Десять хвилин — і ситна страва на столі: як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів (відео)

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Кус-кус — це дрібна крупа з твердої пшениці, яка готується надзвичайно швидко й чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. З нього можна зробити не лише гарніри чи плов, а й навіть смачні оладки.

А сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, освіжаючий та ароматний салат "Табуле" з кус-куса та овочів. Ця страва має східне коріння, багата на свіжу зелень, соковиті овочі й ідеально підходить для спекотних літніх днів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів

Інгредієнти:

кус-кус – 100 г;

окріп – 150 мл;

петрушка – великий пучок;

свіжа м’ята – 8 листочків;

кінза – 20–30 г;

зелена цибуля – 3 стебла;

помідори – 2 шт.;

огірки – 3 шт.;

олія (краще оливкова) – 30 мл;

сік 1 лимона;

сіль, перець – за смаком;

коріандр мелений – 1/4 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кус-кус залити окропом, додати сік 1/2 лимона. Залишити на 10 хвилин. Потім розпушити виделкою і дати охолонути.

Зелень петрушки, м'яти, кінзи та цибулі дрібно порізати. Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками. Якщо багато соку – злити.

У великій мисці з'єднати кус-кус, зелень, овочі, додати лимонний сік 1/2 шт, сіль, перець, коріандр, цукор, олію.

Цей салат можна їсти руками, подаючи його з твердим листям салату!