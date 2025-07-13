Десять хвилин — і ситна страва на столі: як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів (відео)
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Кус-кус — це дрібна крупа з твердої пшениці, яка готується надзвичайно швидко й чудово поєднується з різноманітними інгредієнтами. З нього можна зробити не лише гарніри чи плов, а й навіть смачні оладки.
А сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий, освіжаючий та ароматний салат "Табуле" з кус-куса та овочів. Ця страва має східне коріння, багата на свіжу зелень, соковиті овочі й ідеально підходить для спекотних літніх днів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати салат "Табуле" з кус-куса та овочів
Інгредієнти:
- кус-кус – 100 г;
- окріп – 150 мл;
- петрушка – великий пучок;
- свіжа м’ята – 8 листочків;
- кінза – 20–30 г;
- зелена цибуля – 3 стебла;
- помідори – 2 шт.;
- огірки – 3 шт.;
- олія (краще оливкова) – 30 мл;
- сік 1 лимона;
- сіль, перець – за смаком;
- коріандр мелений – 1/4 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Кус-кус залити окропом, додати сік 1/2 лимона. Залишити на 10 хвилин. Потім розпушити виделкою і дати охолонути.
Зелень петрушки, м'яти, кінзи та цибулі дрібно порізати. Помідори та огірки нарізати дрібними кубиками. Якщо багато соку – злити.
У великій мисці з'єднати кус-кус, зелень, овочі, додати лимонний сік 1/2 шт, сіль, перець, коріандр, цукор, олію.
Цей салат можна їсти руками, подаючи його з твердим листям салату!