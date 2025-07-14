Ці огірочки будуть хрустіти до весни: ідеальний рецепт квашення без зайвих рухів

Без кип'ятіння, без оцту та стерилізації банок

Заготівля огірків на зиму у багатьох асоціюється з необхідністю проводити багато часу біля плити. Треба простерилізувати банки, зварити розсіл. Проте без цих процедур можна обійтись, якщо не консервувати огірки, а заквасити їх.

Цей рецепт квашених огірків від vsn.ua напрочуд простий. Для нього не треба нічого варти та кип'ятити. Все робиться дуже швидко та просто. Огірки виходять хрумкими та чудово зберігаються до наступного сезону.

Інгредієнти:

Свіжі огірки (не перерослі, міцні) — стільки, скільки поміститься у вашу банку

Холодна (некип'ячена) вода — 1 літр

Сіль — 1 столова ложка (з гіркою)

Листя вишні, смородини, хрону — за бажанням

Зубчики часнику — 2–3 на банку

Гілочки кропу (можна з насінням)

Чорний перець горошком — кілька штук

Приготування:

Ретельно вимийте огірки. Для того, щоб вони залишалися особливо хрусткими і добре проквасилися, замочіть їх у холодній воді на 2–3 години. На дно чистої банки покладіть підготовлені зубчики часнику, а також зелень та чорний перець горошком. Щільно, але обережно, укладіть огірки в банку. Чим щільніше, тим краще. У літрі холодної води повністю розчиніть сіль. Цим розсолом залийте огірки в банці до самого верху, щоб вони були повністю покриті рідиною. Накрийте банку капроновою кришкою або марлею (для доступу повітря) і залиште при кімнатній температурі на 2–3 дні. В цей час розсіл почне каламутніти, а огірки змінять свій колір — це свідчить про початок процесу квашення. Щойно розсіл стане каламутним, а огірки помітно змінять відтінок, перенесіть банку в прохолодне місце: у холодильник або погріб.

Ваші квашені огірки будуть готові до вживання вже через тиждень-два. Вони чудово збережуться до зими, залишаючись такими ж хрусткими, ароматними та неймовірно смачними — без жодного оцту, кип'ятіння чи зайвого клопоту.