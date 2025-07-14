Эти огурчики будут хрустеть до весны: идеальный рецепт квашения без лишних движений

Без кипячения, без уксуса и стерилизации банок

Заготовка огурцов на зиму у многих ассоциируется с необходимостью проводить много времени у плиты. Надо простерилизовать банки, сварить рассол. Однако без этих процедур можно обойтись, если не консервировать огурцы, а заквасить их.

Этот рецепт квашеных огурцов от vsn.ua удивительно простой. Для него не нужно ничего варить и кипятить. Все делается очень быстро и просто. Огурцы получаются хрустящими и отлично хранятся до следующего сезона.

Ингредиенты:

Свежие огурцы (не переросшие, крепкие) — столько, сколько поместится в вашу банку

Холодная (некипячёная) вода — 1 литр

Соль — 1 столовая ложка (с горкой)

Листья вишни, смородины, хрена — по желанию

Зубчики чеснока — 2–3 на банку

Веточки укропа (можно с семенами)

Чёрный перец горошком — несколько штук

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы. Для того чтобы они оставались особенно хрустящими и хорошо проквасились, замочите их в холодной воде на 2–3 часа. На дно чистой банки положите подготовленные зубчики чеснока, а также зелень и чёрный перец горошком. Плотно, но осторожно, уложите огурцы в банку. Чем плотнее, тем лучше. В литре холодной воды полностью растворите соль. Этим рассолом залейте огурцы в банке до самого верха, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накройте банку капроновой крышкой или марлей (для доступа воздуха) и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. В это время рассол начнёт мутнеть, а огурцы изменят свой цвет — это свидетельствует о начале процесса квашения. Как только рассол станет мутным, а огурцы заметно изменят оттенок, перенесите банку в прохладное место: в холодильник или погреб.

Ваши квашеные огурцы будут готовы к употреблению уже через неделю-две. Они прекрасно сохранятся до весны, оставаясь такими же хрустящими, ароматными и невероятно вкусными — без всякого уксуса, кипячения или лишних хлопот.