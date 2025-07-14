Эти огурчики будут хрустеть до весны: идеальный рецепт квашения без лишних движений
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Без кипячения, без уксуса и стерилизации банок
Заготовка огурцов на зиму у многих ассоциируется с необходимостью проводить много времени у плиты. Надо простерилизовать банки, сварить рассол. Однако без этих процедур можно обойтись, если не консервировать огурцы, а заквасить их.
Этот рецепт квашеных огурцов от vsn.ua удивительно простой. Для него не нужно ничего варить и кипятить. Все делается очень быстро и просто. Огурцы получаются хрустящими и отлично хранятся до следующего сезона.
Ингредиенты:
- Свежие огурцы (не переросшие, крепкие) — столько, сколько поместится в вашу банку
- Холодная (некипячёная) вода — 1 литр
- Соль — 1 столовая ложка (с горкой)
- Листья вишни, смородины, хрена — по желанию
- Зубчики чеснока — 2–3 на банку
- Веточки укропа (можно с семенами)
- Чёрный перец горошком — несколько штук
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурцы. Для того чтобы они оставались особенно хрустящими и хорошо проквасились, замочите их в холодной воде на 2–3 часа.
- На дно чистой банки положите подготовленные зубчики чеснока, а также зелень и чёрный перец горошком.
- Плотно, но осторожно, уложите огурцы в банку. Чем плотнее, тем лучше.
- В литре холодной воды полностью растворите соль. Этим рассолом залейте огурцы в банке до самого верха, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Накройте банку капроновой крышкой или марлей (для доступа воздуха) и оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. В это время рассол начнёт мутнеть, а огурцы изменят свой цвет — это свидетельствует о начале процесса квашения.
- Как только рассол станет мутным, а огурцы заметно изменят оттенок, перенесите банку в прохладное место: в холодильник или погреб.
Ваши квашеные огурцы будут готовы к употреблению уже через неделю-две. Они прекрасно сохранятся до весны, оставаясь такими же хрустящими, ароматными и невероятно вкусными — без всякого уксуса, кипячения или лишних хлопот.