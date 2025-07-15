Якщо на городі багато часникових стрілок — приготуйте з них смачну закуску: рецепт по-корейськи (відео)
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Просто та швидко
Часникові стрілки — це зелені пагони часнику, які зрізають, щоб дати рослині краще розвиватися. Вони мають яскравий аромат і приємну пікантність, а за консистенцією нагадують ніжні стебла спаржі. Цю зелень часто використовують у кулінарії: додають у супи, тушкують з овочами або готують смачні салати.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати часникові стрілки по-корейськи — пряну закуску з яскравим смаком, яка чудово смакує як окремо, так і як доповнення до гарніру чи м’яса. Простий рецепт, мінімум інгредієнтів і максимум користі та смаку! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Інгредієнти:
- часникові стрілки — 300–400 г;
- соєвий соус — 20–30 мл;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- кунжут — для подачі.
Спосіб приготування:
Промити часникові стрілки та обсушити паперовим рушником.
Зрізати верхні бутони й нижні тверді кінчики, середню частину нарізати шматочками по 4–5 см.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, викласти стрілки.
Смажити 5–7 хвилин на середньому вогні, помішуючи, до м’якості та легкого золотистого кольору.
Додати сіль, перець і соєвий соус, перемішати.
Тушкувати ще 1–2 хвилини до повного вбирання соусу.
Викласти на тарілку, посипати кунжутом і подавати.