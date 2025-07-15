Если на огороде много чесночных стрелок – приготовьте из них вкусную закуску: рецепт по-корейски (видео)
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Просто и быстро
Чесночные стрелки – это зеленые побеги чеснока, которые срезают, чтобы дать растению лучше развиваться. Они обладают ярким ароматом и приятной пикантностью, а по консистенции напоминают нежные стебли спаржи. Эту зелень часто используют в кулинарии: добавляют в супы, тушат с овощами или готовят вкусные салаты.
Сегодня мы предлагаем приготовить чесночные стрелки по-корейски — пряную закуску с ярким вкусом, которая отлично есть как отдельно, так и как дополнение к гарниру или мясу. Простой рецепт, минимум ингредиентов и максимум пользы и вкуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Ингредиенты:
- чесночные стрелки — 300-400 г;
- соевый соус — 20-30 мл;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло – для жарки;
- кунжут – для подачи.
Способ приготовления:
Промыть чесночные стрелки и обсушить бумажным полотенцем.
Срезать верхние бутоны и твердые нижние кончики, среднюю часть нарезать кусочками по 4–5 см.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложить стрелки.
Жарить 5–7 минут на среднем огне, помешивая до мягкости и легкого золотистого цвета.
Добавить соль, перец и соевый соус, перемешать.
Тушить еще 1–2 минуты до полного впитывания соуса.
Выложить на тарелку, посыпать кунжутом и подавать.