Если на огороде много чесночных стрелок – приготовьте из них вкусную закуску: рецепт по-корейски (видео)

Просто и быстро

Чесночные стрелки – это зеленые побеги чеснока, которые срезают, чтобы дать растению лучше развиваться. Они обладают ярким ароматом и приятной пикантностью, а по консистенции напоминают нежные стебли спаржи. Эту зелень часто используют в кулинарии: добавляют в супы, тушат с овощами или готовят вкусные салаты.

Сегодня мы предлагаем приготовить чесночные стрелки по-корейски — пряную закуску с ярким вкусом, которая отлично есть как отдельно, так и как дополнение к гарниру или мясу. Простой рецепт, минимум ингредиентов и максимум пользы и вкуса! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Ингредиенты:

чесночные стрелки — 300-400 г;

соевый соус — 20-30 мл;

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло – для жарки;

кунжут – для подачи.

Способ приготовления:

Промыть чесночные стрелки и обсушить бумажным полотенцем.

Срезать верхние бутоны и твердые нижние кончики, среднюю часть нарезать кусочками по 4–5 см.

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложить стрелки.

Жарить 5–7 минут на среднем огне, помешивая до мягкости и легкого золотистого цвета.

Добавить соль, перец и соевый соус, перемешать.

Тушить еще 1–2 минуты до полного впитывания соуса.

Выложить на тарелку, посыпать кунжутом и подавать.