Плавлений сир можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: ось як це зробити
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Після цього рецепта вам не захочеться купляти сир в магазині
Плавлений сир — універсальний продукт, який підходить для приготування бутербродів на сніданок чи на перекус. А ще його можна додавати у різноманітні салати. Приготувати смачний та натуральний плавлений сир вдома зовсім не складно. Весь процес займе лічені хвилини, а в результаті вийде цілий кілограм смакоти.
Рецептом поділилась блогерка albik.food.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир 9% — 500 г
- яйця — 2 шт.
- розтоплене масло 82% — 100 г
- сіль — 1 ч.л.
- лимонна кислота — 1/3 ч.л.
- сода — 1 ч.л.
- сметана (за бажанням) — 80-100 г
Етапи приготування:
1. В тарілці об'єднайте кисломолочний сир, яйця, соду та лимонну кислоту.
2. Перебийте інгредієнти занурювальним блендером.
3. Додайте розтоплене масло та ще раз пробийте блендером.
4. Прогрійте масу в каструлі з товстим дном на мінімальному вогні приблизно 5 хвилин. Постійно помішуйте сир, щоб він не взявся грудочками та не пригорів.
5. Зніміть масу з вогню та ще раз пробийте блендером. Залежно від кисломолочного сиру маса може на загуснути, а навпаки розплавитися і це вже буде сир потрібної консистенції. Не переймайтесь, так теж може бути. В такому випадку ви можете не додавати сметану, а просто перебити ще раз блендером. Якщо сир вийшов дуже густим, додайте сметану та ще раз пробийте масу блендером.
Якщо ви хочете урізноманітнити смак, спробуйте додати до сиру обсмажені гриби з копченою сіллю та сухим часником, або ж подрібнену свіжу зелень, лимонний перець та ваші улюблені спеції. Плавлений сир також можна використовувати як компонент для крем-супів, або як начинку для млинців, пиріжків чи тартів.