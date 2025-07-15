Плавлений сир можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: ось як це зробити

Після цього рецепта вам не захочеться купляти сир в магазині

Плавлений сир — універсальний продукт, який підходить для приготування бутербродів на сніданок чи на перекус. А ще його можна додавати у різноманітні салати. Приготувати смачний та натуральний плавлений сир вдома зовсім не складно. Весь процес займе лічені хвилини, а в результаті вийде цілий кілограм смакоти.

Рецептом поділилась блогерка albik.food.

Інгредієнти:

кисломолочний сир 9% — 500 г

яйця — 2 шт.

розтоплене масло 82% — 100 г

сіль — 1 ч.л.

лимонна кислота — 1/3 ч.л.

сода — 1 ч.л.

сметана (за бажанням) — 80-100 г

Етапи приготування:

1. В тарілці об'єднайте кисломолочний сир, яйця, соду та лимонну кислоту.

2. Перебийте інгредієнти занурювальним блендером.

3. Додайте розтоплене масло та ще раз пробийте блендером.

4. Прогрійте масу в каструлі з товстим дном на мінімальному вогні приблизно 5 хвилин. Постійно помішуйте сир, щоб він не взявся грудочками та не пригорів.

5. Зніміть масу з вогню та ще раз пробийте блендером. Залежно від кисломолочного сиру маса може на загуснути, а навпаки розплавитися і це вже буде сир потрібної консистенції. Не переймайтесь, так теж може бути. В такому випадку ви можете не додавати сметану, а просто перебити ще раз блендером. Якщо сир вийшов дуже густим, додайте сметану та ще раз пробийте масу блендером.

Якщо ви хочете урізноманітнити смак, спробуйте додати до сиру обсмажені гриби з копченою сіллю та сухим часником, або ж подрібнену свіжу зелень, лимонний перець та ваші улюблені спеції. Плавлений сир також можна використовувати як компонент для крем-супів, або як начинку для млинців, пиріжків чи тартів.