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Плавлений сир можна приготувати всього з трьох інгредієнтів: ось як це зробити

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачна намазка на бутерброди
Смачна намазка на бутерброди. Фото Freepik/ШІ

Після цього рецепта вам не захочеться купляти сир в магазині

Плавлений сир — універсальний продукт, який підходить для приготування бутербродів на сніданок чи на перекус. А ще його можна додавати у різноманітні салати. Приготувати смачний та натуральний плавлений сир вдома зовсім не складно. Весь процес займе лічені хвилини, а в результаті вийде цілий кілограм смакоти.

Рецептом поділилась блогерка albik.food.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир 9% — 500 г
  • яйця — 2 шт.
  • розтоплене масло 82% — 100 г
  • сіль — 1 ч.л.
  • лимонна кислота — 1/3 ч.л.
  • сода — 1 ч.л.
  • сметана (за бажанням) — 80-100 г

Етапи приготування:

1. В тарілці об'єднайте кисломолочний сир, яйця, соду та лимонну кислоту.

Плавлений сир як приготувати вдома

2. Перебийте інгредієнти занурювальним блендером.

3. Додайте розтоплене масло та ще раз пробийте блендером.

Рецепт плавленого сиру

4. Прогрійте масу в каструлі з товстим дном на мінімальному вогні приблизно 5 хвилин. Постійно помішуйте сир, щоб він не взявся грудочками та не пригорів.

Як приготувати плавлений сир

5. Зніміть масу з вогню та ще раз пробийте блендером. Залежно від кисломолочного сиру маса може на загуснути, а навпаки розплавитися і це вже буде сир потрібної консистенції. Не переймайтесь, так теж може бути. В такому випадку ви можете не додавати сметану, а просто перебити ще раз блендером. Якщо сир вийшов дуже густим, додайте сметану та ще раз пробийте масу блендером.

Плавлений сир простий рецепт

Якщо ви хочете урізноманітнити смак, спробуйте додати до сиру обсмажені гриби з копченою сіллю та сухим часником, або ж подрібнену свіжу зелень, лимонний перець та ваші улюблені спеції. Плавлений сир також можна використовувати як компонент для крем-супів, або як начинку для млинців, пиріжків чи тартів.

Теги:
#Сир #Рецепти #Закуска #намазка