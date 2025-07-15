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Плавленый сыр можно приготовить всего из трех ингредиентов: вот как это сделать

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусная намазка на бутерброды
Вкусная намазка на бутерброды. Фото Freepik/ИИ

После этого рецепта вам не захочется покупать сыр в магазине

Плавленый сыр – универсальный продукт, который подходит для приготовления бутербродов на завтрак или на перекус. А еще его можно добавлять в разнообразные салаты. Приготовить вкусный и натуральный плавленый сыр дома совсем не сложно. Весь процесс займет считанные минуты, а в результате получится целый килограмм вкусности.

Рецептом поделилась блогерша albik.food.

Ингредиенты:

  • творог 9% — 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • растопленное масло 82% — 100 г
  • соль – 1 ч.л.
  • лимонная кислота – 1/3 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • сметана (по желанию) — 80-100 г

Этапы приготовления:

1. В тарелке объедините творог, яйца, соду и лимонную кислоту.

Плавленый сыр как приготовить дома

2. Перебейте ингредиенты погружным блендером.

3. Добавьте растопленное масло и снова пробейте блендером.

Рецепт плавленого сыра

4. Прогрейте массу в кастрюле с толстым дном на минимальном огне около 5 минут. Постоянно помешивайте сыр, чтобы он не взялся комочками и не пригорел.

Как приготовить плавленый сыр

5. Снимите массу с огня и еще раз пробейте блендером. В зависимости от кисломолочного сыра масса может не загустеть, а наоборот расплавиться и это уже будет сыр нужной консистенции. Не беспокойтесь, так тоже может быть. В таком случае вы можете не добавлять сметану, а просто перебить еще раз блендером. Если сыр получился очень густым, добавьте сметану и снова пробейте массу блендером.

Плавленый сыр простой рецепт

Если вы хотите разнообразить вкус, попробуйте добавить в плавленый сыр обжаренные грибы с копченой солью и сухим чесноком, или измельченную свежую зелень, лимонный перец и ваши любимые специи. Плавленый сыр также можно использовать в качестве компонента для крем-супов, или в качестве начинки для блинов, пирожков или тартов.

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#Сыр #Рецепты #Закуска #намазка