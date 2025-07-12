Цією намазкою з тунця ви нагодуєте всю родину: готується за лічені хвилини, а смак — неперевершений

Швидко, смачно, корисно

Коли хочеться швидко, смачно і ситно перекусити, але при цьому не витрачати багато часу на приготування, на допомогу приходять прості рецепти намазок. Тунець, варені яйця та хліб – це вже перевірена часом класика для бутербродів. Такий перекус не лише втамує голод, а й наситить організм корисними білками.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка lina_savchuk_nutrition.

Інгредієнти:

2 варених яйця

1 банка тунця

хліб

зелена цибуля

овочі/фрукти

насіння (за бажанням)

Спосіб приготування:

1. Перемішайте натерті на тертці яйця з тунцем.

2. Намажте цією намазкою хліб.

Готова намазка

Подавати цю намазку найкраще на свіжому хлібі або на грінках. Для яскравого смаку посипте готові бутерброди дрібно нарізаною зеленою цибулею. Додатково можна покласти зверху скибочки свіжого помідора, огірка або солодкого перцю. Якщо ж хочете незвичних поєднань, спробуйте додати кілька тонких скибочок авокадо або яблука. За бажанням, можна посипати готові бутерброди насінням льону, кунжуту або чиа.