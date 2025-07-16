Готуємо форшмак по-новому: ця закуска з оселедця здивує навіть досвідчених гурманів
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Вдалий рецепт закуски з оселедця
Форшмак — це та сама закуска, яка давно завоювала серця багатьох гурманів. Страва проста, але дуже смачна. Існує декілька способів приготувати цю закуску з оселедця. Хтось ріже інгредієнти, а хтось подрібнює блендером, іноді до форшмака додають вершки. В цьому рецепті серед інгредієнтів є лимон.
Своїм способом приготування форшмака поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- оселедець 2 шт.;
- яйця відварені 2 шт.;
- зелена цибуля;
- білий хліб 2 скибки, замочений у молоці;
- зелене яблуко;
- вершкове масло;
- лимонний сік.
Етапи приготування:
1. Нарізаємо оселедець, січемо ножем.
2. До оселедця додаємо натерті яйця, яблуко, нарізану зелену цибулю, вершкове масло, лимонний сік та спеції.
3. Перемішуємо і вже скоренько намазуємо на хліб.
Форшмак смачно їсти з підсмаженим хлібом або свіжими тостами.