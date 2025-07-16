Готуємо форшмак по-новому: ця закуска з оселедця здивує навіть досвідчених гурманів

Вдалий рецепт закуски з оселедця

Форшмак — це та сама закуска, яка давно завоювала серця багатьох гурманів. Страва проста, але дуже смачна. Існує декілька способів приготувати цю закуску з оселедця. Хтось ріже інгредієнти, а хтось подрібнює блендером, іноді до форшмака додають вершки. В цьому рецепті серед інгредієнтів є лимон.

Своїм способом приготування форшмака поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

оселедець 2 шт.;

яйця відварені 2 шт.;

зелена цибуля;

білий хліб 2 скибки, замочений у молоці;

зелене яблуко;

вершкове масло;

лимонний сік.

Етапи приготування:

1. Нарізаємо оселедець, січемо ножем.

Подрібніть оселедець

2. До оселедця додаємо натерті яйця, яблуко, нарізану зелену цибулю, вершкове масло, лимонний сік та спеції.

Форшмак готується дуже просто

3. Перемішуємо і вже скоренько намазуємо на хліб.

Форшмак смачно їсти з підсмаженим хлібом або свіжими тостами.