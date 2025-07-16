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Готуємо форшмак по-новому: ця закуска з оселедця здивує навіть досвідчених гурманів

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Як приготувати форшмак
Як приготувати форшмак. Фото Колаж "Телеграф"

Вдалий рецепт закуски з оселедця

Форшмак — це та сама закуска, яка давно завоювала серця багатьох гурманів. Страва проста, але дуже смачна. Існує декілька способів приготувати цю закуску з оселедця. Хтось ріже інгредієнти, а хтось подрібнює блендером, іноді до форшмака додають вершки. В цьому рецепті серед інгредієнтів є лимон.

Своїм способом приготування форшмака поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • оселедець 2 шт.;
  • яйця відварені 2 шт.;
  • зелена цибуля;
  • білий хліб 2 скибки, замочений у молоці;
  • зелене яблуко;
  • вершкове масло;
  • лимонний сік.

Етапи приготування:

1. Нарізаємо оселедець, січемо ножем.

Як приготувати форшмак
Подрібніть оселедець

2. До оселедця додаємо натерті яйця, яблуко, нарізану зелену цибулю, вершкове масло, лимонний сік та спеції.

Рецепт форшмака
Форшмак готується дуже просто

3. Перемішуємо і вже скоренько намазуємо на хліб.

Форшмак смачно їсти з підсмаженим хлібом або свіжими тостами.

Теги:
#Рецепти #Закуски #Оселедець #намазка #Форшмак