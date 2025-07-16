Такий салат з нектарином, руколою та м'ясом точно оцінять гості: рецепт ресторанної страви за лічені хвилини (відео)
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Готується легко та просто
Салатів із руколою існує безліч — цей листовий овоч додає стравам пікантності та свіжості. Наприклад, дуже популярний салат із руколою, помідорами та креветками, що смакує особливо легко влітку.
Але сьогодні ми пропонуємо незвичне поєднання — салат із соковитим нектарином, м’ясом і руколою. Це яскрава, ароматна та збалансована страва, яка поєднує солодке, солоне й гостре в одному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kathycoooks".
Як приготувати салат з нектарином, руколою та м'ясом
Інгредієнти:
- хамон — 100 г;
- страчателла — 100 г;
- нектарин — 1 шт.;
- вершкове масло — 15 г;
- листя салату або руколи — 50 г;
- підсмажені горішки (за бажанням) — 20 г;
Для заправки:
- мед — 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль і перець — за смаком;
- дрібка паприки (за бажанням);
Кроки приготування:
Нарізати нектарин на шматочки.
Обсмажити нектарин на вершковому маслі до рум’яної скоринки.
Змішати мед, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець і паприку для заправки.
Полити листя салату заправкою.
Викласти страчателлу, хамон і обсмажений нектарин на салат.
Посипати горішками.
Додати зверху ще заправки.