Такий салат з нектарином, руколою та м'ясом точно оцінять гості: рецепт ресторанної страви за лічені хвилини (відео)

Готується легко та просто

Салатів із руколою існує безліч — цей листовий овоч додає стравам пікантності та свіжості. Наприклад, дуже популярний салат із руколою, помідорами та креветками, що смакує особливо легко влітку.

Але сьогодні ми пропонуємо незвичне поєднання — салат із соковитим нектарином, м’ясом і руколою. Це яскрава, ароматна та збалансована страва, яка поєднує солодке, солоне й гостре в одному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kathycoooks".

Як приготувати салат з нектарином, руколою та м'ясом

Інгредієнти:

хамон — 100 г;

страчателла — 100 г;

нектарин — 1 шт.;

вершкове масло — 15 г;

листя салату або руколи — 50 г;

підсмажені горішки (за бажанням) — 20 г;

Для заправки:

мед — 1 ч. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль і перець — за смаком;

дрібка паприки (за бажанням);

Кроки приготування:

Нарізати нектарин на шматочки.

Обсмажити нектарин на вершковому маслі до рум’яної скоринки.

Змішати мед, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець і паприку для заправки.

Полити листя салату заправкою.

Викласти страчателлу, хамон і обсмажений нектарин на салат.

Посипати горішками.

Додати зверху ще заправки.