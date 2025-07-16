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Такий салат з нектарином, руколою та м'ясом точно оцінять гості: рецепт ресторанної страви за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальний та смачний салат
Оригінальний та смачний салат. Фото instagram.com

Готується легко та просто

Салатів із руколою існує безліч — цей листовий овоч додає стравам пікантності та свіжості. Наприклад, дуже популярний салат із руколою, помідорами та креветками, що смакує особливо легко влітку.

Але сьогодні ми пропонуємо незвичне поєднання — салат із соковитим нектарином, м’ясом і руколою. Це яскрава, ароматна та збалансована страва, яка поєднує солодке, солоне й гостре в одному шматочку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kathycoooks".

Як приготувати салат з нектарином, руколою та м'ясом

Інгредієнти:

  • хамон — 100 г;
  • страчателла — 100 г;
  • нектарин — 1 шт.;
  • вершкове масло — 15 г;
  • листя салату або руколи — 50 г;
  • підсмажені горішки (за бажанням) — 20 г;

Для заправки:

  • мед — 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль і перець — за смаком;
  • дрібка паприки (за бажанням);

Кроки приготування:

Нарізати нектарин на шматочки.

Обсмажити нектарин на вершковому маслі до рум’яної скоринки.

Змішати мед, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець і паприку для заправки.

Полити листя салату заправкою.

Викласти страчателлу, хамон і обсмажений нектарин на салат.

Посипати горішками.

Додати зверху ще заправки.

Теги:
#Салат #Рукола #Нектарин #Готуємо вдома