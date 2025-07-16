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Готовим форшмак по-новому: эта закуска из сельди удивит даже опытных гурманов

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Как приготовить фаршмак
Как приготовить фаршмак. Фото Коллаж "Телеграф"

Удачный рецепт закуски из сельди

Форшмак — это та самая закуска, которая давно завоевала сердца многих гурманов. Блюдо простое, но очень вкусное. Существует несколько способов приготовить эту закуску из селедки. Кто-то режет ингредиенты, а кто-то измельчает блендером, иногда в форшмак добавляют сливки. В этом рецепте среди ингредиентов есть лимон.

Своим способом приготовления форшмака поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • сельдь 2 шт.;
  • яйца отварные 2 шт.;
  • зеленый лук;
  • белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке;
  • зеленое яблоко;
  • сливочное масло;
  • лимонный сок.

Этапы приготовления:

1. Нарезаем сельдь, рубим ножом.

Как приготовить фаршмак
Измельчите сельдь

2. К селедке добавляем натертые яйца, яблоко, нарезанный зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок и специи.

Рецепт форшмака
Форшмак готовится очень просто

3. Перемешиваем и уже можно намазывать на хлеб.

Форшмак вкусно есть с поджаренным хлебом или свежими тостами.

Теги:
#Рецепты #Закуски #Селедка #намазка #Форшмак