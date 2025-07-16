Готовим форшмак по-новому: эта закуска из сельди удивит даже опытных гурманов
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Удачный рецепт закуски из сельди
Форшмак — это та самая закуска, которая давно завоевала сердца многих гурманов. Блюдо простое, но очень вкусное. Существует несколько способов приготовить эту закуску из селедки. Кто-то режет ингредиенты, а кто-то измельчает блендером, иногда в форшмак добавляют сливки. В этом рецепте среди ингредиентов есть лимон.
Своим способом приготовления форшмака поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь 2 шт.;
- яйца отварные 2 шт.;
- зеленый лук;
- белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке;
- зеленое яблоко;
- сливочное масло;
- лимонный сок.
Этапы приготовления:
1. Нарезаем сельдь, рубим ножом.
2. К селедке добавляем натертые яйца, яблоко, нарезанный зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок и специи.
3. Перемешиваем и уже можно намазывать на хлеб.
Форшмак вкусно есть с поджаренным хлебом или свежими тостами.