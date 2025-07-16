Готовим форшмак по-новому: эта закуска из сельди удивит даже опытных гурманов

Удачный рецепт закуски из сельди

Форшмак — это та самая закуска, которая давно завоевала сердца многих гурманов. Блюдо простое, но очень вкусное. Существует несколько способов приготовить эту закуску из селедки. Кто-то режет ингредиенты, а кто-то измельчает блендером, иногда в форшмак добавляют сливки. В этом рецепте среди ингредиентов есть лимон.

Своим способом приготовления форшмака поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь 2 шт.;

яйца отварные 2 шт.;

зеленый лук;

белый хлеб 2 ломтика, замоченный в молоке;

зеленое яблоко;

сливочное масло;

лимонный сок.

Этапы приготовления:

1. Нарезаем сельдь, рубим ножом.

Измельчите сельдь

2. К селедке добавляем натертые яйца, яблоко, нарезанный зеленый лук, сливочное масло, лимонный сок и специи.

Форшмак готовится очень просто

3. Перемешиваем и уже можно намазывать на хлеб.

Форшмак вкусно есть с поджаренным хлебом или свежими тостами.