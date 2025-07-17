Котлети вийдуть ароматними та соковитими: що до них додати (відео)

Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню

Кабачок — це ніжний, соковитий літній овоч, який чудово поєднується з м’ясом, крупами, сирами та навіть випічкою. Його можна смажити, запікати, фарширувати або тушкувати, наприклад, із курячим філе — це один із найпопулярніших і легких у приготуванні варіантів.

Але сьогодні пропоную іншу ідею — приготувати соковиті котлети з кабачком. Вони виходять ніжними, ароматними й чудово підходять як до обіду, так і до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати курячі котлети з кабачком

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

сіль;

спеції;

кабачок – 1 шт. (великий);

зелень;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1. Блендером збити 2 курячих філе, цибулю, яйце, сіль та спеції.

2. На терці натерти 2 невеликих кабачка, з яких обов’язково відтиснути воду та додати до фаршу.

3. Туди ж висипати зелень та панірувальні сухарі все добре перемішати.

4. Вологими руками сформувати невеликі котлети.

5. Обсмажити їх з обох боків до рум’яної скоринки.