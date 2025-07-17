Котлети вийдуть ароматними та соковитими: що до них додати (відео)
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Приготуйте такі курячі котлети з кабачком для різноманітності повсякденного меню
Кабачок — це ніжний, соковитий літній овоч, який чудово поєднується з м’ясом, крупами, сирами та навіть випічкою. Його можна смажити, запікати, фарширувати або тушкувати, наприклад, із курячим філе — це один із найпопулярніших і легких у приготуванні варіантів.
Але сьогодні пропоную іншу ідею — приготувати соковиті котлети з кабачком. Вони виходять ніжними, ароматними й чудово підходять як до обіду, так і до вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати курячі котлети з кабачком
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль;
- спеції;
- кабачок – 1 шт. (великий);
- зелень;
- панірувальні сухарі – 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1. Блендером збити 2 курячих філе, цибулю, яйце, сіль та спеції.
2. На терці натерти 2 невеликих кабачка, з яких обов’язково відтиснути воду та додати до фаршу.
3. Туди ж висипати зелень та панірувальні сухарі все добре перемішати.
4. Вологими руками сформувати невеликі котлети.
5. Обсмажити їх з обох боків до рум’яної скоринки.