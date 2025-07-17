Котлеты получатся ароматными и сочными: что к ним добавить (видео)

Приготовьте такие куриные котлеты с кабачком для разнообразия повседневного меню

Кабачок – это нежный, сочный летний овощ, который прекрасно сочетается с мясом, крупами, сырами и даже выпечкой. Его можно жарить, запекать, фаршировать или тушить, например, с куриным филе – это один из самых популярных и легких в приготовлении вариантов.

Но сегодня предлагаю другую идею – приготовить сочные котлеты с кабачком. Они получаются нежными, ароматными и прекрасно подходят как к обеду, так и к ужину. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить куриные котлеты с кабачком

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

соль;

специи;

кабачок – 1 шт. (большой);

зелень;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1. Блендером взбить 2 куриных филе, лук, яйцо, соль и специи.

2. На терке натереть 2 небольших кабачка, из которых обязательно отжать воду и добавить в фарш.

3. Туда же высыпать зелень и панировочные сухари, все хорошо перемешать.

4. Влажными руками сформировать небольшие котлеты.

5. Обжарить их с обеих сторон до румяной корочки.