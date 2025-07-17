Молода картопля і соковита яловичина: ця страва зведе з розуму навіть гурманів

Від такої картоплі з м’ясом не відмовиться ніхто

Молода картопля по-особливому смачна. А якщо поєднати її з м’яким, соковитим м’ясом у густому соусі з додаванням вина, вийде страва, перед якою важко встояти.

Рецептом тушкованої молодої картоплі з яловичиною поділилась на своїй сторінці в Instagram кулінарка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Яловичина — 1 кг;

Цибуля — 2 шт;

Морква — 2 шт;

Молода картопля — 500 г;

Часник — 5 зубчиків;

Олія — для смаження;

Масло — 30 г для смаження;

Томатна паста — 1 ст.л;

Борошно — 2 ст.л;

Бульйон або вода — 500-600 мл;

Червоне вино — 300 мл;

Сіль, перець — на смак;

Лавровий лист — 2-3 шт.

Як приготувати яловичину з молодою картоплею

1. Наріжте мʼясо на шматочки та на розігрітій сковорідці обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки (по 5 хвилин з кожного боку). Посоліть, поперчіть. Перекладіть м’ясо з пательні.

2. В ту само сковорідку додайте цибулю та часник, тушкуйте до прозорості, близько 7 хвилин.

3. Додайте томатну пасту і перемішайте.

4. Додайте борошно. Влийте вино, додайте бульйон.

5. Поверніть м’ясо назад (з соками), викладіть картоплю, моркву та лавровий лист.

6. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 2 годин. Можна поставити в духовку на 160-170 градусів. Час приготування залежить від мʼяса. Воно має легко розпадатися на волокна — тоді страва готова.