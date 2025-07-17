Молода картопля і соковита яловичина: ця страва зведе з розуму навіть гурманів
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Від такої картоплі з м’ясом не відмовиться ніхто
Молода картопля по-особливому смачна. А якщо поєднати її з м’яким, соковитим м’ясом у густому соусі з додаванням вина, вийде страва, перед якою важко встояти.
Рецептом тушкованої молодої картоплі з яловичиною поділилась на своїй сторінці в Instagram кулінарка Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
Яловичина — 1 кг;
Цибуля — 2 шт;
Морква — 2 шт;
Молода картопля — 500 г;
Часник — 5 зубчиків;
Олія — для смаження;
Масло — 30 г для смаження;
Томатна паста — 1 ст.л;
Борошно — 2 ст.л;
Бульйон або вода — 500-600 мл;
Червоне вино — 300 мл;
Сіль, перець — на смак;
Лавровий лист — 2-3 шт.
Як приготувати яловичину з молодою картоплею
1. Наріжте мʼясо на шматочки та на розігрітій сковорідці обсмажте з усіх боків до рум’яної скоринки (по 5 хвилин з кожного боку). Посоліть, поперчіть. Перекладіть м’ясо з пательні.
2. В ту само сковорідку додайте цибулю та часник, тушкуйте до прозорості, близько 7 хвилин.
3. Додайте томатну пасту і перемішайте.
4. Додайте борошно. Влийте вино, додайте бульйон.
5. Поверніть м’ясо назад (з соками), викладіть картоплю, моркву та лавровий лист.
6. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 2 годин. Можна поставити в духовку на 160-170 градусів. Час приготування залежить від мʼяса. Воно має легко розпадатися на волокна — тоді страва готова.