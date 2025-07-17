Молодой картофель и сочная говядина: это блюдо сведет с ума даже гурманов

От такого картофеля с мясом не откажется никто

Молодой картофель по-особенному вкусен. А если соединить его с мягким, сочным мясом в густом соусе с добавлением вина, получится блюдо, перед которым трудно устоять.

Рецептом тушеного молодого картофеля с говядиной поделилась на своей странице в Instagram кулинарка Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Говядина — 1 кг;

Лук – 2 шт;

Морковь – 2 шт;

Молодой картофель — 500 г;

Чеснок – 5 зубчиков;

Масло для жарки;

Масло сливочное – 30 г для жарки;

Томатная паста — 1 ст.л;

Мука – 2 ст.л;

Бульон или вода – 500-600 мл;

Красное вино – 300 мл;

Соль, перец – по вкусу;

Лавровый лист – 2-3 шт.

Как приготовить говядину с молодым картофелем

1. Нарежьте мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарьте до румяной корочки (по 5 минут с каждой стороны) Посолите, поперчите мясо из сковороды.

2. В ту же сковороду добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, приблизительно 7 минут.

3. Добавьте томатную пасту и перемешайте.

4. Добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.

5. Верните мясо в сковороду (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист.

6. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса. Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово.