Молодой картофель и сочная говядина: это блюдо сведет с ума даже гурманов
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От такого картофеля с мясом не откажется никто
Молодой картофель по-особенному вкусен. А если соединить его с мягким, сочным мясом в густом соусе с добавлением вина, получится блюдо, перед которым трудно устоять.
Рецептом тушеного молодого картофеля с говядиной поделилась на своей странице в Instagram кулинарка Ольга Рябенко.
Ингредиенты:
Говядина — 1 кг;
Лук – 2 шт;
Морковь – 2 шт;
Молодой картофель — 500 г;
Чеснок – 5 зубчиков;
Масло для жарки;
Масло сливочное – 30 г для жарки;
Томатная паста — 1 ст.л;
Мука – 2 ст.л;
Бульон или вода – 500-600 мл;
Красное вино – 300 мл;
Соль, перец – по вкусу;
Лавровый лист – 2-3 шт.
Как приготовить говядину с молодым картофелем
1. Нарежьте мясо на кусочки и на разогретой сковороде обжарьте до румяной корочки (по 5 минут с каждой стороны) Посолите, поперчите мясо из сковороды.
2. В ту же сковороду добавьте лук и чеснок, тушите до прозрачности, приблизительно 7 минут.
3. Добавьте томатную пасту и перемешайте.
4. Добавьте муку. Влейте вино, добавьте бульон.
5. Верните мясо в сковороду (с соками), выложите картофель, морковь и лавровый лист.
6. Накройте крышкой и тушите около 2 часов. Можно поставить в духовку на 160-170 градусов. Время приготовления зависит от мяса. Оно должно легко распадаться на волокна – тогда блюдо готово.