Чудовий сніданок або перекус: як приготувати ліниві хачапурі з сиром на сковороді (відео)

Лінивий сніданок для всієї сім'ї

Хачапурі — це традиційна грузинська страва з тіста та сиру, яку знають і люблять у всьому світі. Існує багато видів хачапурі: аджарське у формі човника з яйцем, імеретинське — кругле й повністю закрите, або ж мегрельське — з сиром не лише всередині, а й зверху.

У домашніх умовах найпростіше приготувати хачапурі по-мегрельськи, але ще швидший варіант — це ліниве хачапурі на сковороді. Воно готується без замішування тіста й випікання, але має той самий характерний сирний смак і апетитну золотисту скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати ліниві хачапурі

Інгредієнти:

борошно – 450-480 г;

кефір – 300 мл;

яйце – 1 шт.;

олія – 3 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

розпушувач – 10 г;

Начинка:

сир сулугуні (або/моцарела) – 360 г;

яйце – 1 шт.;

масло вершкове для змащування;

Спосіб приготування:

Збити яйця з кефіром і спеціями, додати борошно з розпушувачем і перемішати.

Натерти сир, змішати з яйцем і сформувати кульки.

Розділити тісто на рівні частини, розкачати, викласти всередину кожної сирну кульку, знову розкачати.

Обсмажити на сухій пательні з обох боків до готовності, змастити вершковим маслом.