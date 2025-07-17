Чудовий сніданок або перекус: як приготувати ліниві хачапурі з сиром на сковороді (відео)
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Лінивий сніданок для всієї сім'ї
Хачапурі — це традиційна грузинська страва з тіста та сиру, яку знають і люблять у всьому світі. Існує багато видів хачапурі: аджарське у формі човника з яйцем, імеретинське — кругле й повністю закрите, або ж мегрельське — з сиром не лише всередині, а й зверху.
У домашніх умовах найпростіше приготувати хачапурі по-мегрельськи, але ще швидший варіант — це ліниве хачапурі на сковороді. Воно готується без замішування тіста й випікання, але має той самий характерний сирний смак і апетитну золотисту скоринку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати ліниві хачапурі
Інгредієнти:
- борошно – 450-480 г;
- кефір – 300 мл;
- яйце – 1 шт.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- розпушувач – 10 г;
Начинка:
- сир сулугуні (або/моцарела) – 360 г;
- яйце – 1 шт.;
- масло вершкове для змащування;
Спосіб приготування:
Збити яйця з кефіром і спеціями, додати борошно з розпушувачем і перемішати.
Натерти сир, змішати з яйцем і сформувати кульки.
Розділити тісто на рівні частини, розкачати, викласти всередину кожної сирну кульку, знову розкачати.
Обсмажити на сухій пательні з обох боків до готовності, змастити вершковим маслом.