Встигнете приготувати до приїзду гостей: рецепт домашніх цукерок "Тирамісу" за 10 хвилин (відео)
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Італійський десерт без випічки вдома
Тирамісу — це класичний італійський десерт із шарів бісквіта савоярді, просоченого кавою, та ніжного крему з маскарпоне. Він має насичений, але водночас легкий смак і давно здобув популярність у всьому світі.
Сьогодні існує безліч варіацій цього десерту: його готують у склянках, креманках, у вигляді торта, рулету чи навіть морозива. А сьогодні ми пропонуємо ще один цікавий варіант — цукерки тирамісу. Це мініверсія улюбленого десерту, яку зручно подавати до кави, дарувати або просто смакувати як солодкий перекус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати цукерки "Тирамісу"
Інгредієнти:
- 150 г печива савоярді;
- 100 г крем-сиру або сиру маскарпоне;
- 60 мл еспресо;
- 30 мл лікеру (за бажанням);
- какао для подачі;
Для крему:
- 75 г крем-сиру + 10 г цукрової пудри + 15 мл вершків 33%;
Спосіб приготування:
Подрібнити печиво в блендері.
Збити крем-сир або маскарпоне міксером, додати охолоджену каву та лікер (за бажанням), перемішати до однорідності. Додати крихту печива та знову перемішати до однорідної маси.
Сформувати кульки, охолодити в холодильнику 30–60 хвилин. Обваляти в какао. За бажанням подати з кремом, збивши всі інгредієнти до загусання.