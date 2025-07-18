Встигнете приготувати до приїзду гостей: рецепт домашніх цукерок "Тирамісу" за 10 хвилин (відео)

Італійський десерт без випічки вдома

Тирамісу — це класичний італійський десерт із шарів бісквіта савоярді, просоченого кавою, та ніжного крему з маскарпоне. Він має насичений, але водночас легкий смак і давно здобув популярність у всьому світі.

Сьогодні існує безліч варіацій цього десерту: його готують у склянках, креманках, у вигляді торта, рулету чи навіть морозива. А сьогодні ми пропонуємо ще один цікавий варіант — цукерки тирамісу. Це мініверсія улюбленого десерту, яку зручно подавати до кави, дарувати або просто смакувати як солодкий перекус. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати цукерки "Тирамісу"

Інгредієнти:

150 г печива савоярді;

100 г крем-сиру або сиру маскарпоне;

60 мл еспресо;

30 мл лікеру (за бажанням);

какао для подачі;

Для крему:

75 г крем-сиру + 10 г цукрової пудри + 15 мл вершків 33%;

Спосіб приготування:

Подрібнити печиво в блендері.

Збити крем-сир або маскарпоне міксером, додати охолоджену каву та лікер (за бажанням), перемішати до однорідності. Додати крихту печива та знову перемішати до однорідної маси.

Сформувати кульки, охолодити в холодильнику 30–60 хвилин. Обваляти в какао. За бажанням подати з кремом, збивши всі інгредієнти до загусання.