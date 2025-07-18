Успеете приготовить к приезду гостей: рецепт домашних конфет "Тирамису" за 10 минут (видео)
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Итальянский десерт без выпечки на дому
Тирамиссу — это классический итальянский десерт из слоев бисквита савоярди, пропитанного кофе, и нежного крема из маскарпоне. Он обладает насыщенным, но одновременно легким вкусом и давно получил популярность во всем мире.
Сегодня существует множество вариаций этого десерта: его готовят в стаканах, креманках, в виде торта, рулета или даже мороженого. А сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант – конфеты тирамиссу. Это мини-версия любимого десерта, которую удобно подавать к кофе, дарить или просто смаковать как сладкий перекус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить конфеты "Тирамису"
Ингредиенты:
- 150 г печенья савоярди;
- 100 г крем-сыра или сыра маскарпоне;
- 60 мл эспрессо;
- 30 мл ликера (по желанию);
- какао для подачи;
Для крема:
- 75 г крем-сыра + 10 г сахарной пудры + 15 мл сливок 33%;
Способ приготовления:
Измельчить печенье в блендере.
Взбить крем-сыр или маскарпоне миксером, добавить охлажденный кофе и ликер (по желанию), перемешать до однородности. Добавить крошку печенья и снова перемешать до однородной массы.
Сформировать шарики, охладить в холодильнике 30–60 минут. Обвалять в какао. По желанию подать с кремом, сбив все ингредиенты до загустения.