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Успеете приготовить к приезду гостей: рецепт домашних конфет "Тирамису" за 10 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Без выпечки, на праздничный стол, тает во рту
Без выпечки, на праздничный стол, тает во рту. Фото instagram.com

Итальянский десерт без выпечки на дому

Тирамиссу — это классический итальянский десерт из слоев бисквита савоярди, пропитанного кофе, и нежного крема из маскарпоне. Он обладает насыщенным, но одновременно легким вкусом и давно получил популярность во всем мире.

Сегодня существует множество вариаций этого десерта: его готовят в стаканах, креманках, в виде торта, рулета или даже мороженого. А сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант – конфеты тирамиссу. Это мини-версия любимого десерта, которую удобно подавать к кофе, дарить или просто смаковать как сладкий перекус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить конфеты "Тирамису"

Ингредиенты:

  • 150 г печенья савоярди;
  • 100 г крем-сыра или сыра маскарпоне;
  • 60 мл эспрессо;
  • 30 мл ликера (по желанию);
  • какао для подачи;

Для крема:

  • 75 г крем-сыра + 10 г сахарной пудры + 15 мл сливок 33%;

Способ приготовления:

Измельчить печенье в блендере.

Взбить крем-сыр или маскарпоне миксером, добавить охлажденный кофе и ликер (по желанию), перемешать до однородности. Добавить крошку печенья и снова перемешать до однородной массы.

Сформировать шарики, охладить в холодильнике 30–60 минут. Обвалять в какао. По желанию подать с кремом, сбив все ингредиенты до загустения.

Теги:
#Конфеты #Тирамису #Готовим дома