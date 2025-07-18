Успеете приготовить к приезду гостей: рецепт домашних конфет "Тирамису" за 10 минут (видео)

Итальянский десерт без выпечки на дому

Тирамиссу — это классический итальянский десерт из слоев бисквита савоярди, пропитанного кофе, и нежного крема из маскарпоне. Он обладает насыщенным, но одновременно легким вкусом и давно получил популярность во всем мире.

Сегодня существует множество вариаций этого десерта: его готовят в стаканах, креманках, в виде торта, рулета или даже мороженого. А сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант – конфеты тирамиссу. Это мини-версия любимого десерта, которую удобно подавать к кофе, дарить или просто смаковать как сладкий перекус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить конфеты "Тирамису"

Ингредиенты:

150 г печенья савоярди;

100 г крем-сыра или сыра маскарпоне;

60 мл эспрессо;

30 мл ликера (по желанию);

какао для подачи;

Для крема:

75 г крем-сыра + 10 г сахарной пудры + 15 мл сливок 33%;

Способ приготовления:

Измельчить печенье в блендере.

Взбить крем-сыр или маскарпоне миксером, добавить охлажденный кофе и ликер (по желанию), перемешать до однородности. Добавить крошку печенья и снова перемешать до однородной массы.

Сформировать шарики, охладить в холодильнике 30–60 минут. Обвалять в какао. По желанию подать с кремом, сбив все ингредиенты до загустения.