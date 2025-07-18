Легка закуска в спеку: готуємо роли з кабачків, які здивують гостей
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Виглядає як шедевр, а готується елементарно
У сезон кабачків можна експериментувати з легкими, смачними та нестандартними стравами. Якщо оладки чи запіканки з кабачків ви вже готували, зверніть увагу на цей оригінальний варіант — роли з кабачків. Вони не лише апетитно виглядають, а й готуються просто та швидко.
Рецептом незвичайних ролів з кабачків поділились на порталі Cookpad.
Інгредієнти:
- Кабачок
- Крабові палички
- Крем-сир
- Болгарський перець
- Олія для смаження
- Кунжут, соєвий соус
Етапи приготування:
- Кабачки наріжте тонкими пластинами та обсмажте на олії з обох сторін. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутись зайвого жиру.
- Солодкий перець наріжте тонкою соломкою, крабові палички розріжте на три рівні частини.
- На кабачок викладіть 1 ч.л. крем-сиру, шматочок перцю та крабовоі палички, а потім скрутіть рулетик.
- Зверху посипте кунжутом і за бажанням прикрасьте ікрою тобіко.
Подавайте роли з кабачків разом з соєвим соусом.