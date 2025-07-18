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Легка закуска в спеку: готуємо роли з кабачків, які здивують гостей

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Апетитні роли з кабачків
Апетитні роли з кабачків. Фото Cookpad, колаж "Телеграф"

Виглядає як шедевр, а готується елементарно

У сезон кабачків можна експериментувати з легкими, смачними та нестандартними стравами. Якщо оладки чи запіканки з кабачків ви вже готували, зверніть увагу на цей оригінальний варіант — роли з кабачків. Вони не лише апетитно виглядають, а й готуються просто та швидко.

Рецептом незвичайних ролів з кабачків поділились на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

  • Кабачок
  • Крабові палички
  • Крем-сир
  • Болгарський перець
  • Олія для смаження
  • Кунжут, соєвий соус

Етапи приготування:

  1. Кабачки наріжте тонкими пластинами та обсмажте на олії з обох сторін. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутись зайвого жиру.
  2. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою, крабові палички розріжте на три рівні частини.
  3. На кабачок викладіть 1 ч.л. крем-сиру, шматочок перцю та крабовоі палички, а потім скрутіть рулетик.
  4. Зверху посипте кунжутом і за бажанням прикрасьте ікрою тобіко.

Подавайте роли з кабачків разом з соєвим соусом.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Крабові палички #Роли