Легка закуска в спеку: готуємо роли з кабачків, які здивують гостей

Виглядає як шедевр, а готується елементарно

У сезон кабачків можна експериментувати з легкими, смачними та нестандартними стравами. Якщо оладки чи запіканки з кабачків ви вже готували, зверніть увагу на цей оригінальний варіант — роли з кабачків. Вони не лише апетитно виглядають, а й готуються просто та швидко.

Рецептом незвичайних ролів з кабачків поділились на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

Кабачок

Крабові палички

Крем-сир

Болгарський перець

Олія для смаження

Кунжут, соєвий соус

Етапи приготування:

Кабачки наріжте тонкими пластинами та обсмажте на олії з обох сторін. Викладіть на паперові рушники, щоб позбутись зайвого жиру. Солодкий перець наріжте тонкою соломкою, крабові палички розріжте на три рівні частини. На кабачок викладіть 1 ч.л. крем-сиру, шматочок перцю та крабовоі палички, а потім скрутіть рулетик. Зверху посипте кунжутом і за бажанням прикрасьте ікрою тобіко.

Подавайте роли з кабачків разом з соєвим соусом.