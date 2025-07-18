Легкая закуска в жару: готовим роллы из кабачков, которые удивят гостей
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Выглядит как шедевр, а готовится элементарно
В сезон кабачков можно экспериментировать с легкими, вкусными и нестандартными блюдами. Если оладьи или запеканки из кабачков вы уже готовили, обратите внимание на этот оригинальный вариант – роллы из кабачков. Они не только аппетитно смотрятся, но и готовятся просто и быстро.
Рецептом необычных роллов из кабачков поделились на портале Cookpad.
Ингредиенты:
- Кабачок
- Крабовые палочки
- Крем-сыр
- Болгарский перец
- Масло для жарки
- Кунжут, соевый соус
Этапы приготовления:
- Кабачки нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, крабовые палочки разрежьте на три равные части.
- На кабачок выложите 1 ч.л. крем-сыра, кусочек перца и крабовые палочки, а затем скрутите рулетик.
- Сверху посыпьте кунжутом и по желанию украсьте икрой тобико.
Подавайте роллы из кабачков вместе с соевым соусом.