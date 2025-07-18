Легкая закуска в жару: готовим роллы из кабачков, которые удивят гостей

Выглядит как шедевр, а готовится элементарно

В сезон кабачков можно экспериментировать с легкими, вкусными и нестандартными блюдами. Если оладьи или запеканки из кабачков вы уже готовили, обратите внимание на этот оригинальный вариант – роллы из кабачков. Они не только аппетитно смотрятся, но и готовятся просто и быстро.

Рецептом необычных роллов из кабачков поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

Кабачок

Крабовые палочки

Крем-сыр

Болгарский перец

Масло для жарки

Кунжут, соевый соус

Этапы приготовления:

Кабачки нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, крабовые палочки разрежьте на три равные части. На кабачок выложите 1 ч.л. крем-сыра, кусочек перца и крабовые палочки, а затем скрутите рулетик. Сверху посыпьте кунжутом и по желанию украсьте икрой тобико.

Подавайте роллы из кабачков вместе с соевым соусом.