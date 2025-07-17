Домашні будуть в захваті: рецепт кабачкового млинця із "сюрпризом" всередині

Ідеальний варіант для тих, кому набридли звичайні оладки

Звичайні кабачкові оладки чи млинці — це завжди смачно й просто. Але якщо трохи поекспериментувати, можна приготувати ще цікавішу страву — з соковитою начинкою всередині. Достатньо додати всього один інгредієнт, і знайома страва отримає новий смак.

На YouTube-каналі Einfach und lecker поділились оригінальним рецептом кабачкового млинця з сюрпризом усередині. Готується легко, виглядає апетитно, а смак — просто неймовірний.

Інгредієнти:

Кабачок – 1-2 шт.

Яйця – 2 шт.

Борошно – 2-3 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

Сир — 50 г.

Сіль – на смак

Чорний перець – на смак

Олія – для смаження

Етапи приготування