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Домашні будуть в захваті: рецепт кабачкового млинця із "сюрпризом" всередині

Автор
Наталя Граковська
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Один інгредієнт змінить смак кабачків
Один інгредієнт змінить смак кабачків. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний варіант для тих, кому набридли звичайні оладки

Звичайні кабачкові оладки чи млинці — це завжди смачно й просто. Але якщо трохи поекспериментувати, можна приготувати ще цікавішу страву — з соковитою начинкою всередині. Достатньо додати всього один інгредієнт, і знайома страва отримає новий смак.

На YouTube-каналі Einfach und lecker поділились оригінальним рецептом кабачкового млинця з сюрпризом усередині. Готується легко, виглядає апетитно, а смак — просто неймовірний.

Інгредієнти:

  • Кабачок – 1-2 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 2-3 ст. л.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сир — 50 г.
  • Сіль – на смак
  • Чорний перець – на смак
  • Олія – для смаження

Етапи приготування

  1. Кабачки натріть на тертці, цибулю поріжте дрібними кубиками.
  2. До кабачків з цибулею додайте яйця, сіль, перець та просійте борошно.
  3. Добре перемішайте масу.
  4. Розігрійте сковорідку з олією.
  5. Викладіть на сковорідку половину кабачкового тіста, формуючи млинець.
  6. Зверху викладіть шматочки сиру.
  7. На сир викладіть другу половину кабачкового тіста.
  8. Смажте з обох сторін до золотистої скоринки.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Млинці