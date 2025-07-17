Домашні будуть в захваті: рецепт кабачкового млинця із "сюрпризом" всередині
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний варіант для тих, кому набридли звичайні оладки
Звичайні кабачкові оладки чи млинці — це завжди смачно й просто. Але якщо трохи поекспериментувати, можна приготувати ще цікавішу страву — з соковитою начинкою всередині. Достатньо додати всього один інгредієнт, і знайома страва отримає новий смак.
На YouTube-каналі Einfach und lecker поділились оригінальним рецептом кабачкового млинця з сюрпризом усередині. Готується легко, виглядає апетитно, а смак — просто неймовірний.
Інгредієнти:
- Кабачок – 1-2 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 2-3 ст. л.
- Цибуля – 1 шт.
- Сир — 50 г.
- Сіль – на смак
- Чорний перець – на смак
- Олія – для смаження
Етапи приготування
- Кабачки натріть на тертці, цибулю поріжте дрібними кубиками.
- До кабачків з цибулею додайте яйця, сіль, перець та просійте борошно.
- Добре перемішайте масу.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Викладіть на сковорідку половину кабачкового тіста, формуючи млинець.
- Зверху викладіть шматочки сиру.
- На сир викладіть другу половину кабачкового тіста.
- Смажте з обох сторін до золотистої скоринки.