Краще за пиріжки: рецепт для смачного та швидкого сніданку
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Такі палички сподобаються любителям сиру
На сніданок найкраще готувати прості, ситні й водночас швидкі страви. Сирні палички — саме така страва. Їх смачно їсти з чаєм чи кавою, а також зручно брати з собою на перекус.
Рецептом поділились на порталі Delicatese.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 0.5 ч. л. солі
- 250 г сметани (15–20% жирності, кімнатної температури)
- 100 г сиру (твердого)
- 80 г ковбаси (будь-якої, нарізаної кубиками)
- Пучок зеленої цибулі (дрібно нарізаної)
- 400 г борошна
- 0.5 ч. л. соди
Етап приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця з сіллю. Додайте сметану і добре перемішайте.
- Введіть натертий сир, нарізану ковбасу та зелену цибулю. Перемішайте.
- Додайте просіяне борошно з содою і замісіть м'яке тісто, що не липне до рук.
- Накрийте тісто рушником і залиште на 10 хвилин.
- Присипте стіл борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт товщиною 0.5 см. Розріжте пласт навпіл, потім на смужки шириною 3.5 см.
- Розігрійте олію в сковороді на вогні трохи нижче середнього. Обсмажуйте палички з обох боків до золотистого кольору.
Викладіть готові палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими.