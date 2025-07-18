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Краще за пиріжки: рецепт для смачного та швидкого сніданку

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Сирні палички з ковбасою
Сирні палички з ковбасою. Фото Скріншот YouTube

Такі палички сподобаються любителям сиру

На сніданок найкраще готувати прості, ситні й водночас швидкі страви. Сирні палички — саме така страва. Їх смачно їсти з чаєм чи кавою, а також зручно брати з собою на перекус.

Рецептом поділились на порталі Delicatese.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 0.5 ч. л. солі
  • 250 г сметани (15–20% жирності, кімнатної температури)
  • 100 г сиру (твердого)
  • 80 г ковбаси (будь-якої, нарізаної кубиками)
  • Пучок зеленої цибулі (дрібно нарізаної)
  • 400 г борошна
  • 0.5 ч. л. соди

Етап приготування:

  1. У глибокій мисці збийте яйця з сіллю. Додайте сметану і добре перемішайте.
  2. Введіть натертий сир, нарізану ковбасу та зелену цибулю. Перемішайте.
  3. Додайте просіяне борошно з содою і замісіть м'яке тісто, що не липне до рук.
  4. Накрийте тісто рушником і залиште на 10 хвилин.
  5. Присипте стіл борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт товщиною 0.5 см. Розріжте пласт навпіл, потім на смужки шириною 3.5 см.
  6. Розігрійте олію в сковороді на вогні трохи нижче середнього. Обсмажуйте палички з обох боків до золотистого кольору.

Викладіть готові палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими.

Теги:
#Сир #Рецепти #Випічка