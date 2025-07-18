Краще за пиріжки: рецепт для смачного та швидкого сніданку

Такі палички сподобаються любителям сиру

На сніданок найкраще готувати прості, ситні й водночас швидкі страви. Сирні палички — саме така страва. Їх смачно їсти з чаєм чи кавою, а також зручно брати з собою на перекус.

Рецептом поділились на порталі Delicatese.

Інгредієнти:

2 яйця

0.5 ч. л. солі

250 г сметани (15–20% жирності, кімнатної температури)

100 г сиру (твердого)

80 г ковбаси (будь-якої, нарізаної кубиками)

Пучок зеленої цибулі (дрібно нарізаної)

400 г борошна

0.5 ч. л. соди

Етап приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з сіллю. Додайте сметану і добре перемішайте. Введіть натертий сир, нарізану ковбасу та зелену цибулю. Перемішайте. Додайте просіяне борошно з содою і замісіть м'яке тісто, що не липне до рук. Накрийте тісто рушником і залиште на 10 хвилин. Присипте стіл борошном, викладіть тісто і розкачайте його в пласт товщиною 0.5 см. Розріжте пласт навпіл, потім на смужки шириною 3.5 см. Розігрійте олію в сковороді на вогні трохи нижче середнього. Обсмажуйте палички з обох боків до золотистого кольору.

Викладіть готові палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте гарячими.