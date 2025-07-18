Лучше, чем пирожки: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Такие палочки понравятся любителям сыра

На завтрак лучше всего готовить простые, сытные и в то же время быстрые блюда. Сырные палочки — именно такое блюдо. Их вкусно есть с чаем или кофе, а также удобно брать с собой на перекус.

Рецептом поделились на портале Delicatese.

Ингредиенты:

2 яйца

0.5 ч. л. соли

250 г сметаны (15–20% жирности, комнатной температуры)

100 г твердого сыра

80 г колбасы (любой, нарезанной кубиками)

Пучок зеленого лука (мелко нарезанного)

400 г муки

0.5 ч. л. соды

Этап приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Добавьте натертый сыр, нарезанную колбасу и зеленый лук. Перемешайте. Добавьте просеянную муку с содой и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 10 минут. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте пласт пополам, затем на полоски шириной примерно 3,5 см. Разогрейте масло в сковороде на огне чуть ниже среднего. Обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета.

Выложите готовые палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими.