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Лучше, чем пирожки: рецепт вкусного и быстрого завтрака

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Сырные палочки с колбасой
Сырные палочки с колбасой. Фото Скриншот YouTube

Такие палочки понравятся любителям сыра

На завтрак лучше всего готовить простые, сытные и в то же время быстрые блюда. Сырные палочки — именно такое блюдо. Их вкусно есть с чаем или кофе, а также удобно брать с собой на перекус.

Рецептом поделились на портале Delicatese.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 0.5 ч. л. соли
  • 250 г сметаны (15–20% жирности, комнатной температуры)
  • 100 г твердого сыра
  • 80 г колбасы (любой, нарезанной кубиками)
  • Пучок зеленого лука (мелко нарезанного)
  • 400 г муки
  • 0.5 ч. л. соды

Этап приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте натертый сыр, нарезанную колбасу и зеленый лук. Перемешайте.
  3. Добавьте просеянную муку с содой и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
  4. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 10 минут.
  5. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте пласт пополам, затем на полоски шириной примерно 3,5 см.
  6. Разогрейте масло в сковороде на огне чуть ниже среднего. Обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета.

Выложите готовые палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими.

Теги:
#Сыр #Рецепты #Выпечка