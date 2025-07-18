Лучше, чем пирожки: рецепт вкусного и быстрого завтрака
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Такие палочки понравятся любителям сыра
На завтрак лучше всего готовить простые, сытные и в то же время быстрые блюда. Сырные палочки — именно такое блюдо. Их вкусно есть с чаем или кофе, а также удобно брать с собой на перекус.
Рецептом поделились на портале Delicatese.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 0.5 ч. л. соли
- 250 г сметаны (15–20% жирности, комнатной температуры)
- 100 г твердого сыра
- 80 г колбасы (любой, нарезанной кубиками)
- Пучок зеленого лука (мелко нарезанного)
- 400 г муки
- 0.5 ч. л. соды
Этап приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца с солью. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Добавьте натертый сыр, нарезанную колбасу и зеленый лук. Перемешайте.
- Добавьте просеянную муку с содой и замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте на 10 минут.
- Присыпьте стол мукой, выложите тесто и раскатайте его в пласт толщиной 0,5 см. Разрежьте пласт пополам, затем на полоски шириной примерно 3,5 см.
- Разогрейте масло в сковороде на огне чуть ниже среднего. Обжаривайте палочки с обеих сторон до золотистого цвета.
Выложите готовые палочки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими.