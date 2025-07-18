Ніжні, соковиті та з хрусткою скоринкою: як приготувати зрази з кабачків

Зрази зникнуть зі столу за лічені хвилини

Зрази традиційно готують з картоплі, але не менш смачними вони виходять і з кабачків. Влітку, коли кабачки на кожному кроці, варто спробувати нові способи їх приготування. Кабачкові зрази — це легка, ніжна страва з хрусткою скоринкою, яка приємно здивує навіть тих, хто не надто любить овочі.

Рецептом поділилась блогерка vica.chaikivska.

Інгредієнти:

• 600 г кабачків

• 150 г кисломолочного сиру

• 1 яйце

• 4 ст.л. сухарів + для паніровки

• 100-150 г моцарели (на ваш смак)

• сіль, перець, спеції на смак.

Як приготувати кабачкові зрази з сиром

Натріть кабачки. Додайте сіль і дайте постояти 10 хвилин. Відіжміть сік.

Додайте до кабачків кисломолочний сир, яйце, сухарі, спеції і все гарно перемішайте.

Наріжте моцарелу і загорніть шматочки в кабачкове тісто.

Потім обваляй в паніровочні сухарі та смажте на маслі ГХІ по 5 хвилин з кожної сторони.

В кінці накрийте кришкою і на повільному вогні потримайте хвилин 7.