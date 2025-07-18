Ніжні, соковиті та з хрусткою скоринкою: як приготувати зрази з кабачків
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Зрази зникнуть зі столу за лічені хвилини
Зрази традиційно готують з картоплі, але не менш смачними вони виходять і з кабачків. Влітку, коли кабачки на кожному кроці, варто спробувати нові способи їх приготування. Кабачкові зрази — це легка, ніжна страва з хрусткою скоринкою, яка приємно здивує навіть тих, хто не надто любить овочі.
Рецептом поділилась блогерка vica.chaikivska.
Інгредієнти:
• 600 г кабачків
• 150 г кисломолочного сиру
• 1 яйце
• 4 ст.л. сухарів + для паніровки
• 100-150 г моцарели (на ваш смак)
• сіль, перець, спеції на смак.
Як приготувати кабачкові зрази з сиром
Натріть кабачки. Додайте сіль і дайте постояти 10 хвилин. Відіжміть сік.
Додайте до кабачків кисломолочний сир, яйце, сухарі, спеції і все гарно перемішайте.
Наріжте моцарелу і загорніть шматочки в кабачкове тісто.
Потім обваляй в паніровочні сухарі та смажте на маслі ГХІ по 5 хвилин з кожної сторони.
В кінці накрийте кришкою і на повільному вогні потримайте хвилин 7.