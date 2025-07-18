Нежные, сочные и с хрустящей корочкой: как приготовить зразы из кабачков

Такие зразы исчезнут со стола в считанные минуты

Зразы традиционно готовят из картофеля, но не менее вкусными они получаются и из кабачков. Летом, когда кабачки на каждом шагу, стоит попробовать новые способы их приготовления. Кабачковые зразы — это легкое, нежное блюдо с хрустящей корочкой, которое приятно удивит даже тех, кто не особо любит овощи.

Рецептом поделилась блогерша vica.chaikivska.

Ингредиенты:

• 600 г кабачков

• 150 г творога

• 1 яйцо

• 4 ст.л. сухарей + для панировки

• 100-150 г моцареллы (по вашему вкусу)

• соль, перец, специи по вкусу.

Как приготовить кабачковые зразы с сыром

Натрите кабачки. Добавьте соль и дайте постоять 10 минут. Отожмите сок.

Добавьте в кабачки творог, яйцо, сухари, специи и все хорошо перемешайте.

Нарежьте моцареллу и заверните кусочки в кабачковое тесто.

Затем обваляйте зразы в панировочные сухари и жарьте на масле ГХИ по 5 минут с каждой стороны.

В конце накройте крышкой и на медленном огне подержите еще 7 минут.