Нежные, сочные и с хрустящей корочкой: как приготовить зразы из кабачков
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Такие зразы исчезнут со стола в считанные минуты
Зразы традиционно готовят из картофеля, но не менее вкусными они получаются и из кабачков. Летом, когда кабачки на каждом шагу, стоит попробовать новые способы их приготовления. Кабачковые зразы — это легкое, нежное блюдо с хрустящей корочкой, которое приятно удивит даже тех, кто не особо любит овощи.
Рецептом поделилась блогерша vica.chaikivska.
Ингредиенты:
• 600 г кабачков
• 150 г творога
• 1 яйцо
• 4 ст.л. сухарей + для панировки
• 100-150 г моцареллы (по вашему вкусу)
• соль, перец, специи по вкусу.
Как приготовить кабачковые зразы с сыром
Натрите кабачки. Добавьте соль и дайте постоять 10 минут. Отожмите сок.
Добавьте в кабачки творог, яйцо, сухари, специи и все хорошо перемешайте.
Нарежьте моцареллу и заверните кусочки в кабачковое тесто.
Затем обваляйте зразы в панировочные сухари и жарьте на масле ГХИ по 5 минут с каждой стороны.
В конце накройте крышкой и на медленном огне подержите еще 7 минут.