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Всі здивуються, що це з "Мівіни": простий і смачний салат з вермішелі

Автор
Наталя Граковська
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Ситний салат з вермішелі швидкого приготування
Ситний салат з вермішелі швидкого приготування. Фото Колаж "Телеграф"

Готується за лічені хвилини, а смак – неперевершений

Салати не обов’язково мають бути складними. Іноді найпростіші інгредієнти дають найсмачніший результат. Салат з вермішелі швидкого приготування — це саме той випадок, коли можна зробити щось цікаве з того, що вже є на кухні. Він готується за лічені хвилини, але смакує несподівано яскраво та ситно.

Рецептом такого салату поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

  • вермішель швидкого приготування 2 шт.
  • варена ковбаса 300 г.
  • огірок 2 шт.
  • консервована кукурудза 1 б.
  • зелена цибуля
  • майонез

Як приготувати салат з вермішелі

Вермішель подрібнюємо та висипаємо у тарілку.

Як приготувати салат з Мівіни

Додаємо нарізану ковбасу, огірки, зелену цибулю та кукурудзу.

Салат з Мівіни та овочів простий рецепт

Заправляємо майонезом, всипаємо спеції з вермішелі та все перемішуємо.

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#Рецепти #Салати #Мівіна