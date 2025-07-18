Всі здивуються, що це з "Мівіни": простий і смачний салат з вермішелі

Готується за лічені хвилини, а смак – неперевершений

Салати не обов’язково мають бути складними. Іноді найпростіші інгредієнти дають найсмачніший результат. Салат з вермішелі швидкого приготування — це саме той випадок, коли можна зробити щось цікаве з того, що вже є на кухні. Він готується за лічені хвилини, але смакує несподівано яскраво та ситно.

Рецептом такого салату поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.

Інгредієнти:

вермішель швидкого приготування 2 шт.

варена ковбаса 300 г.

огірок 2 шт.

консервована кукурудза 1 б.

зелена цибуля

майонез

Як приготувати салат з вермішелі

Вермішель подрібнюємо та висипаємо у тарілку.

Додаємо нарізану ковбасу, огірки, зелену цибулю та кукурудзу.

Заправляємо майонезом, всипаємо спеції з вермішелі та все перемішуємо.