Всі здивуються, що це з "Мівіни": простий і смачний салат з вермішелі
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Готується за лічені хвилини, а смак – неперевершений
Салати не обов’язково мають бути складними. Іноді найпростіші інгредієнти дають найсмачніший результат. Салат з вермішелі швидкого приготування — це саме той випадок, коли можна зробити щось цікаве з того, що вже є на кухні. Він готується за лічені хвилини, але смакує несподівано яскраво та ситно.
Рецептом такого салату поділилась кулінарка diali_cooking в Instagram.
Інгредієнти:
- вермішель швидкого приготування 2 шт.
- варена ковбаса 300 г.
- огірок 2 шт.
- консервована кукурудза 1 б.
- зелена цибуля
- майонез
Як приготувати салат з вермішелі
Вермішель подрібнюємо та висипаємо у тарілку.
Додаємо нарізану ковбасу, огірки, зелену цибулю та кукурудзу.
Заправляємо майонезом, всипаємо спеції з вермішелі та все перемішуємо.