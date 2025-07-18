Все удивятся, что это из "Мивины": простой и вкусный салат из вермишели

Готовится за считанные минуты, а вкус – непревзойденный

Салаты необязательно должны быть сложными. Иногда самые простые ингредиенты дают самый вкусный результат. Салат из вермишели быстрого приготовления — это именно тот случай, когда можно сделать что-то интересное из того, что уже есть на кухне. Он готовится за считанные минуты, но вкус у него неожиданно яркий и сытный.

Рецептом такого салата поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

вермишель быстрого приготовления 2 шт.

вареная колбаса 300 г.

огурец 2 шт.

консервированная кукуруза 1 б.

зеленый лук

майонез

Как приготовить салат из вермишели

Вермишель измельчаем и высыпаем в тарелку.

Добавляем нарезанную колбасу, огурцы, зеленый лук и кукурузу.

Заправляем майонезом, всыпаем специи из вермишели и перемешиваем все.