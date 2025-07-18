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Все удивятся, что это из "Мивины": простой и вкусный салат из вермишели

Автор
Наталья Граковская
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Сытный салат из вермишели быстрого приготовления
Сытный салат из вермишели быстрого приготовления. Фото Коллаж "Телеграф"

Готовится за считанные минуты, а вкус – непревзойденный

Салаты необязательно должны быть сложными. Иногда самые простые ингредиенты дают самый вкусный результат. Салат из вермишели быстрого приготовления — это именно тот случай, когда можно сделать что-то интересное из того, что уже есть на кухне. Он готовится за считанные минуты, но вкус у него неожиданно яркий и сытный.

Рецептом такого салата поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • вермишель быстрого приготовления 2 шт.
  • вареная колбаса 300 г.
  • огурец 2 шт.
  • консервированная кукуруза 1 б.
  • зеленый лук
  • майонез

Как приготовить салат из вермишели

Вермишель измельчаем и высыпаем в тарелку.

Как приготовить салат из мивины

Добавляем нарезанную колбасу, огурцы, зеленый лук и кукурузу.

Салат из Мивины и овощей простой рецепт

Заправляем майонезом, всыпаем специи из вермишели и перемешиваем все.

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#Рецепты #Салаты #Мивина