Все удивятся, что это из "Мивины": простой и вкусный салат из вермишели
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Готовится за считанные минуты, а вкус – непревзойденный
Салаты необязательно должны быть сложными. Иногда самые простые ингредиенты дают самый вкусный результат. Салат из вермишели быстрого приготовления — это именно тот случай, когда можно сделать что-то интересное из того, что уже есть на кухне. Он готовится за считанные минуты, но вкус у него неожиданно яркий и сытный.
Рецептом такого салата поделилась кулинарка diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- вермишель быстрого приготовления 2 шт.
- вареная колбаса 300 г.
- огурец 2 шт.
- консервированная кукуруза 1 б.
- зеленый лук
- майонез
Как приготовить салат из вермишели
Вермишель измельчаем и высыпаем в тарелку.
Добавляем нарезанную колбасу, огурцы, зеленый лук и кукурузу.
Заправляем майонезом, всыпаем специи из вермишели и перемешиваем все.