Молода картопля вийде неймовірною: як її смачно приготувати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Просто пальчики оближеш
Картопля — один із найуніверсальніших овочів, який легко адаптується до будь-якого столу й смаку. Її варять, смажать, запікають, роблять пюре, супи й запіканки. А молода картопля — це особливий сезонний делікатес: вона має тонку шкірку, ніжну текстуру й особливо виразний смак.
Її можна готувати по-різному — наприклад, тушкувати у вині з пряними травами чи запікати до золотистої скоринки з часником і олією. Сьогодні ж пропонуємо саме останній варіант — просту, ароматну та дуже смачну запечену молоду картоплю, яка чудово підійде і як гарнір, і як самостійна страва. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати запечену молоду картоплю
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- спеції для картоплі – 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- часник – 8 зубчиків;
- олія – 100 мл;
Спосіб приготування:
1. Добре промити картоплю разом зі шкіркою.
2. Додати сіль, спеції, часник, олію.
3. Добре перемішати.
4. Викласти на деко, застелене пергаментом.
5. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.