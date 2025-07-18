Молода картопля вийде неймовірною: як її смачно приготувати (відео)

Просто пальчики оближеш

Картопля — один із найуніверсальніших овочів, який легко адаптується до будь-якого столу й смаку. Її варять, смажать, запікають, роблять пюре, супи й запіканки. А молода картопля — це особливий сезонний делікатес: вона має тонку шкірку, ніжну текстуру й особливо виразний смак.

Її можна готувати по-різному — наприклад, тушкувати у вині з пряними травами чи запікати до золотистої скоринки з часником і олією. Сьогодні ж пропонуємо саме останній варіант — просту, ароматну та дуже смачну запечену молоду картоплю, яка чудово підійде і як гарнір, і як самостійна страва. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати запечену молоду картоплю

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

спеції для картоплі – 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

часник – 8 зубчиків;

олія – 100 мл;

Спосіб приготування:

1. Добре промити картоплю разом зі шкіркою.

2. Додати сіль, спеції, часник, олію.

3. Добре перемішати.

4. Викласти на деко, застелене пергаментом.

5. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30-40 хвилин, до золотистої скоринки.