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Усе нарізали — і в духовку: рецепт смачної запіканки з кабачків, з філе та сиром (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна та соковита, легко, просто та швидко готується
Смачна та соковита, легко, просто та швидко готується. Фото instagram.com

Запіканка з кабачків з куркою у духовці з сиром виходить дуже ніжна та ароматна

Зараз сезон кабачків у самому розпалі — ці ніжні, соковиті овочі можна знайти майже на кожному ринку. Вони чудово підходять для приготування різноманітних страв: їх можна смажити, тушкувати, фарширувати, готувати оладки або навіть маринувати для пікантної закуски.

А сьогодні пропонуємо смачну та ситну ідею для обіду чи вечері — запіканку з кабачків з куркою та сиром у духовці. Страва легка, але поживна, готується просто, а результат — апетитний і домашній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

  • куряче філе – 1 шт. (300–350 г);
  • сметана – 200 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • кабачок – 1 середній;
  • помідор – 1 великий;
  • цибуля – 1 шт.;
  • твердий сир – 80–100 г;
  • сіль, перець, улюблені спеції – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати куряче філе кубиками. Посолити, приправити спеціями, перемішати й викласти у форму для запікання.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, помідор – тонкими кружальцями. Викласти поверх м’яса.
  3. Приготувати заливку: змішати сметану, яйця та дрібку солі. Злегка збити вінчиком до однорідності.
  4. Вилити заливку на м’ясо з овочами.
  5. Нарізати кабачок кружальцями, викласти зверху. Змастити залишками заливки.
  6. Запікати у розігрітій духовці при 185 °C приблизно 45 хвилин.
  7. Посипати натертим сиром і запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
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#Кабачки #Запіканка #Готуємо вдома