Усе нарізали — і в духовку: рецепт смачної запіканки з кабачків, з філе та сиром (відео)

Запіканка з кабачків з куркою у духовці з сиром виходить дуже ніжна та ароматна

Зараз сезон кабачків у самому розпалі — ці ніжні, соковиті овочі можна знайти майже на кожному ринку. Вони чудово підходять для приготування різноманітних страв: їх можна смажити, тушкувати, фарширувати, готувати оладки або навіть маринувати для пікантної закуски.

А сьогодні пропонуємо смачну та ситну ідею для обіду чи вечері — запіканку з кабачків з куркою та сиром у духовці. Страва легка, але поживна, готується просто, а результат — апетитний і домашній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати запіканку з кабачків

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт. (300–350 г);

сметана – 200 г;

яйця – 2 шт.;

кабачок – 1 середній;

помідор – 1 великий;

цибуля – 1 шт.;

твердий сир – 80–100 г;

сіль, перець, улюблені спеції – за смаком.

Спосіб приготування: