Усе нарізали — і в духовку: рецепт смачної запіканки з кабачків, з філе та сиром (відео)
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Запіканка з кабачків з куркою у духовці з сиром виходить дуже ніжна та ароматна
Зараз сезон кабачків у самому розпалі — ці ніжні, соковиті овочі можна знайти майже на кожному ринку. Вони чудово підходять для приготування різноманітних страв: їх можна смажити, тушкувати, фарширувати, готувати оладки або навіть маринувати для пікантної закуски.
А сьогодні пропонуємо смачну та ситну ідею для обіду чи вечері — запіканку з кабачків з куркою та сиром у духовці. Страва легка, але поживна, готується просто, а результат — апетитний і домашній. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати запіканку з кабачків
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт. (300–350 г);
- сметана – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- кабачок – 1 середній;
- помідор – 1 великий;
- цибуля – 1 шт.;
- твердий сир – 80–100 г;
- сіль, перець, улюблені спеції – за смаком.
Спосіб приготування:
- Нарізати куряче філе кубиками. Посолити, приправити спеціями, перемішати й викласти у форму для запікання.
- Цибулю нарізати півкільцями, помідор – тонкими кружальцями. Викласти поверх м’яса.
- Приготувати заливку: змішати сметану, яйця та дрібку солі. Злегка збити вінчиком до однорідності.
- Вилити заливку на м’ясо з овочами.
- Нарізати кабачок кружальцями, викласти зверху. Змастити залишками заливки.
- Запікати у розігрітій духовці при 185 °C приблизно 45 хвилин.
- Посипати натертим сиром і запікати ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.