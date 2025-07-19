Все нарезали - и в духовку: рецепт вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром (видео)
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Запеканка из кабачков с курицей в духовке с сыром получается очень нежная и ароматная
Сейчас сезон кабачков в самом разгаре – эти нежные, сочные овощи можно найти почти на каждом рынке. Они отлично подходят для приготовления разнообразных блюд: их можно жарить, тушить, фаршировать, готовить оладьи или даже мариновать для пикантной закуски.
А сегодня предлагаем вкусную и сытную идею для обеда или ужина – запеканку из кабачков с курицей и сыром в духовке. Кушанье легкое, но питательное, готовится просто, а результат — аппетитный и домашний. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить запеканку из кабачков
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт. (300-350 г);
- сметана – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- кабачок – 1 средний;
- помидор – 1 большой;
- лук – 1 шт.;
- твердый сыр – 80–100 г;
- соль, перец, любимые специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать куриное филе кубиками. Посолить, приправить специями, перемешать и выложить в форму для запекания.
- Лук нарезать полукольцами, помидор – тонкими кружочками. Выложить поверх мяса.
- Приготовить заливку: смешать сметану, яйца и щепотку соли. Слегка взбить венчиком до однородности.
- Вылить заливку на мясо с овощами.
- Нарезать кабачок кружочками, выложить сверху. Смазать остатками заливки.
- Запекать в разогретой духовке при 185 С примерно 45 минут.
- Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут до румяной корочки.