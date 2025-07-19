Укр

Все нарезали - и в духовку: рецепт вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусная и сочная, легко, просто и быстро готовится
Вкусная и сочная, легко, просто и быстро готовится. Фото instagram.com

Запеканка из кабачков с курицей в духовке с сыром получается очень нежная и ароматная

Сейчас сезон кабачков в самом разгаре – эти нежные, сочные овощи можно найти почти на каждом рынке. Они отлично подходят для приготовления разнообразных блюд: их можно жарить, тушить, фаршировать, готовить оладьи или даже мариновать для пикантной закуски.

А сегодня предлагаем вкусную и сытную идею для обеда или ужина – запеканку из кабачков с курицей и сыром в духовке. Кушанье легкое, но питательное, готовится просто, а результат — аппетитный и домашний. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить запеканку из кабачков

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт. (300-350 г);
  • сметана – 200 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • кабачок – 1 средний;
  • помидор – 1 большой;
  • лук – 1 шт.;
  • твердый сыр – 80–100 г;
  • соль, перец, любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарезать куриное филе кубиками. Посолить, приправить специями, перемешать и выложить в форму для запекания.
  2. Лук нарезать полукольцами, помидор – тонкими кружочками. Выложить поверх мяса.
  3. Приготовить заливку: смешать сметану, яйца и щепотку соли. Слегка взбить венчиком до однородности.
  4. Вылить заливку на мясо с овощами.
  5. Нарезать кабачок кружочками, выложить сверху. Смазать остатками заливки.
  6. Запекать в разогретой духовке при 185 С примерно 45 минут.
  7. Посыпать натертым сыром и запекать еще 10 минут до румяной корочки.
Теги:
#Кабачки #Запеканка #Готовим дома