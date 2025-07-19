Все нарезали - и в духовку: рецепт вкусной запеканки из кабачков, с филе и сыром (видео)

Запеканка из кабачков с курицей в духовке с сыром получается очень нежная и ароматная

Сейчас сезон кабачков в самом разгаре – эти нежные, сочные овощи можно найти почти на каждом рынке. Они отлично подходят для приготовления разнообразных блюд: их можно жарить, тушить, фаршировать, готовить оладьи или даже мариновать для пикантной закуски.

А сегодня предлагаем вкусную и сытную идею для обеда или ужина – запеканку из кабачков с курицей и сыром в духовке. Кушанье легкое, но питательное, готовится просто, а результат — аппетитный и домашний. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить запеканку из кабачков

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. (300-350 г);

сметана – 200 г;

яйца – 2 шт.;

кабачок – 1 средний;

помидор – 1 большой;

лук – 1 шт.;

твердый сыр – 80–100 г;

соль, перец, любимые специи – по вкусу.

Способ приготовления: