Рус

Без духовки і зайвого клопоту: готуємо ідеальну піцу з кабачків

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кабачкова піца готується на сковороді
Кабачкова піца готується на сковороді. Фото Скріншот YouTube

Так ви ще точно не готували

З кабачків можна готувати не тільки традиційні рагу й консервацію. Вони можуть чудово замінити основу для піци.

Кабачкова піца на сковороді — це легкий, ароматний варіант класичної піци, який не вимагає використання духовки. Страва виходить водночас ситною й легкою, а готується всього за кілька хвилин.

Рецептом кабачкової піци поділилась блогерка з YouTube-каналу "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

  • кабачок — 1 шт. (250-300 г)
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 2-4 ст. ложки
  • сіль — 0,5 ч. ложки
  • спеції на смак
  • олія
  • помідор
  • ковбаса або м’ясо
  • сир моцарела
  • зелень

Спосіб приготування:

Натріть молодий кабачок на великій тертці (шкірку не знімайте). Посоліть, перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб пустив сік. Якщо соку багато, злийте його або відцідіть через марлю/сито.

Наріжте помідор тонкими пластинками, а ковбасу (або м'ясо) — невеликими шматками.

До віджатого кабачка додайте яйце та спеції за смаком (наприклад, сушений часник). Добре перемішайте. Додайте 2 ложки борошна і знову перемішайте. Якщо маса дуже рідка, додайте ще борошна, але не переборщіть, щоб основа залишилася кабачковою.

Змастіть сковорідку олією. Викладіть кабачкове тісто, розподіліть ложкою по дну. Смажте на великому вогні 5-7 хвилин без кришки до золотистої скоринки. За допомогою тарілки переверніть корж на іншу сторону.

Як приготувати піцу з кабачків

На кабачковий млинець викладіть половину натертого сиру, потім ковбасу та помідор. Зверху присипте сиром, що залишився.

Рецепт піци з кабачків на пательні

Накрийте сковорідку кришкою та смажте на повільному вогні 3-5 хвилин, поки сир повністю розплавиться.

Готову піцу перекладіть на тарілку і посипте нарізаною петрушкою.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Піца