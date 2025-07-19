Без духовки і зайвого клопоту: готуємо ідеальну піцу з кабачків

Так ви ще точно не готували

З кабачків можна готувати не тільки традиційні рагу й консервацію. Вони можуть чудово замінити основу для піци.

Кабачкова піца на сковороді — це легкий, ароматний варіант класичної піци, який не вимагає використання духовки. Страва виходить водночас ситною й легкою, а готується всього за кілька хвилин.

Рецептом кабачкової піци поділилась блогерка з YouTube-каналу "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт. (250-300 г)

яйце — 1 шт.

борошно — 2-4 ст. ложки

сіль — 0,5 ч. ложки

спеції на смак

олія

помідор

ковбаса або м’ясо

сир моцарела

зелень

Спосіб приготування:

Натріть молодий кабачок на великій тертці (шкірку не знімайте). Посоліть, перемішайте та залиште на 15 хвилин, щоб пустив сік. Якщо соку багато, злийте його або відцідіть через марлю/сито.

Наріжте помідор тонкими пластинками, а ковбасу (або м'ясо) — невеликими шматками.

До віджатого кабачка додайте яйце та спеції за смаком (наприклад, сушений часник). Добре перемішайте. Додайте 2 ложки борошна і знову перемішайте. Якщо маса дуже рідка, додайте ще борошна, але не переборщіть, щоб основа залишилася кабачковою.

Змастіть сковорідку олією. Викладіть кабачкове тісто, розподіліть ложкою по дну. Смажте на великому вогні 5-7 хвилин без кришки до золотистої скоринки. За допомогою тарілки переверніть корж на іншу сторону.

На кабачковий млинець викладіть половину натертого сиру, потім ковбасу та помідор. Зверху присипте сиром, що залишився.

Накрийте сковорідку кришкою та смажте на повільному вогні 3-5 хвилин, поки сир повністю розплавиться.

Готову піцу перекладіть на тарілку і посипте нарізаною петрушкою.