Без духовки и лишних хлопот: готовим идеальную пиццу из кабачков

Так вы еще точно не готовили

Из кабачков можно готовить не только традиционные рагу и консервацию. Они могут прекрасно заменить основу для пиццы.

Кабачковая пицца на сковороде – это легкий, ароматный вариант классической пиццы, не требующий использования духовки. Блюдо получается одновременно сытным и легким, а готовится всего за несколько минут.

Рецептом кабачковой пиццы поделилась блогер из YouTube-канала "Вкусная страница".

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт. (250-300 г)

яйцо – 1 шт.

мука — 2-4 ст. ложки

соль — 0,5 ч. ложки

специи по вкусу

масло

помидор

колбаса или мясо

сыр моцарелла

зелень

Способ приготовления:

Натрите молодой кабачок на большой терке (шкурку не снимайте). Посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы пустил сок. Если много сока, слейте его или отцедите через марлю/сито.

Нарежьте помидор тонкими пластинками, а колбасу (или мясо) – небольшими кусками.

К отжатому кабачку добавьте яйцо и специи по вкусу (например, сушеный чеснок). Хорошо перемешайте. Добавьте 2 ложки муки и снова перемешайте. Если масса очень редкая, добавьте еще муки, но не переборщите, чтобы основание осталось кабачковым.

Смажьте сковороду растительным маслом. Выложите кабачковое тесто, распределите ложкой по дну. Жарьте на большом огне 5-7 минут без крышки до золотистой корочки. С помощью тарелки переверните лепешку на другую сторону.

На кабачковый блинчик выложите половину натертого сыра, затем колбасу и помидор. Сверху присыпьте оставшимся сыром.

Накройте крышкой сковороду и жарьте на медленном огне 3-5 минут, пока сыр полностью расплавится.

Готовую пиццу переложите на тарелку и посыпьте нарезанной петрушкой.