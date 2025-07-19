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Якщо є кабачки і плавлений сирок: приготуйте цю дивовижну намазку і не пошкодуєте

Автор
Наталя Граковська
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Найсмачніша намазка з кабачків
Найсмачніша намазка з кабачків. Фото Колаж "Телеграф"

Гості проситимуть рецепт

Кабачки чудово підходять для приготування різноманітних овочевих намазок — ніжних, ароматних і дуже смачних. Ця кабачкова намазка чимось нагадує класичну овочеву ікру, але має ще більш делікатну консистенцію і виразний смак завдяки поєднанню обсмажених овочів, часнику, зелені та плавленого сирка.

Рецептом ікри поділилась в Instagram anny.cooking.

Інгредієнти:

  • 500 г кабачка (2 невеличких)
  • 1,5 шт. цибуля
  • 1-2 шт. моркви
  • 2 зубчики часнику
  • 1 плавлений сирок
  • 1 ст.л. подрібненого кропу
  • сіль, олія, перець, сухий часник

Як приготувати намазку з кабачка:

1. Цибулю, часник, кабачок нарізаємо, моркву натираємо на терці.

2. В каструлі з товстим дном підсмажуємо до прозорості на олії цибулю, додаємо моркву, тушкуємо 5 хв, додаємо кабачок, часник, тушкуємо під кришкою 15 хв.

Як приготувтаи закуску з кабачків

3. Додаємо сіль, перець, сухий часник знімаємо з вогню і охолоджуємо.

4. Нарізаємо кріп і зʼєднуємо охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збиваємо блендером до однорідності.

Закуска з кабачка простий рецепт

На сковороді до золотистості підсмажуємо брускетти з 2-х сторін і подаємо з намазкою.

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