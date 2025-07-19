Якщо є кабачки і плавлений сирок: приготуйте цю дивовижну намазку і не пошкодуєте

Гості проситимуть рецепт

Кабачки чудово підходять для приготування різноманітних овочевих намазок — ніжних, ароматних і дуже смачних. Ця кабачкова намазка чимось нагадує класичну овочеву ікру, але має ще більш делікатну консистенцію і виразний смак завдяки поєднанню обсмажених овочів, часнику, зелені та плавленого сирка.

Рецептом ікри поділилась в Instagram anny.cooking.

Інгредієнти:

500 г кабачка (2 невеличких)

1,5 шт. цибуля

1-2 шт. моркви

2 зубчики часнику

1 плавлений сирок

1 ст.л. подрібненого кропу

сіль, олія, перець, сухий часник

Як приготувати намазку з кабачка:

1. Цибулю, часник, кабачок нарізаємо, моркву натираємо на терці.

2. В каструлі з товстим дном підсмажуємо до прозорості на олії цибулю, додаємо моркву, тушкуємо 5 хв, додаємо кабачок, часник, тушкуємо під кришкою 15 хв.

3. Додаємо сіль, перець, сухий часник знімаємо з вогню і охолоджуємо.

4. Нарізаємо кріп і зʼєднуємо охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збиваємо блендером до однорідності.

На сковороді до золотистості підсмажуємо брускетти з 2-х сторін і подаємо з намазкою.