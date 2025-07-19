Если есть кабачки и плавленый сырок: приготовьте эту удивительную намазку и не пожалеете

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Кабачки отлично подходят для приготовления разнообразных овощных намазок — нежных, ароматных и очень вкусных. Эта кабачковая намазка чем-то напоминает классическую овощную икру, но имеет ещё более деликатную консистенцию и выразительный вкус благодаря сочетанию обжаренных овощей, чеснока, зелени и плавленого сырка.

Рецептом икры поделилась в Instagram anny.cooking.

Ингредиенты:

500 г кабачка (2 небольших)

1,5 шт. лук

1-2 шт. моркови

2 зубчика чеснока

1 плавленый сырок

1 ст.л. измельченного укропа

соль, масло, перец, сухой чеснок

Как приготовить намазку из кабачка:

1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.

2. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на растительном масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут.

3. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.

4. Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой.