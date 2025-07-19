Если есть кабачки и плавленый сырок: приготовьте эту удивительную намазку и не пожалеете
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Кабачки отлично подходят для приготовления разнообразных овощных намазок — нежных, ароматных и очень вкусных. Эта кабачковая намазка чем-то напоминает классическую овощную икру, но имеет ещё более деликатную консистенцию и выразительный вкус благодаря сочетанию обжаренных овощей, чеснока, зелени и плавленого сырка.
Рецептом икры поделилась в Instagram anny.cooking.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка (2 небольших)
- 1,5 шт. лук
- 1-2 шт. моркови
- 2 зубчика чеснока
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. измельченного укропа
- соль, масло, перец, сухой чеснок
Как приготовить намазку из кабачка:
1. Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.
2. В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на растительном масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут, добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут.
3. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.
4. Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с сыром и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.
На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой.