Раз-два — і готово: рецепт фантастично смачної закуски з оселедця
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Прості інгредієнти, неймовірний смак
Часто оселедець подають до столу в класичному з олією та цибулею, але є спосіб зробити з цієї рибки закуску, яка здивує і рідних, і гостей. Для цього знадобляться продукти, які точно є в вашому холодильнику. Усе готується на раз-два, без зайвих зусиль, а через годинку маринування отримаєте закуску, перед якою важко встояти.
Рецептом поділилась авторка кулінарного блогу в Instagram vistovska_cooking.
Інгредієнти:
- оселедець слабосолоний 1 шт.
- цибуля 1 біла, 1 синя
- майонез/сметана 2 ст.л.
- гірчиця в зернах 1 ч.л.
Як замаринувати оселедець
1. Оселедець розберіть на філе та наріжте на шматочки.
2. Цибулю наріжте півкільцями та примніть.
3. В мисці змішайте цибулю, майонез та гірчицю. Перемішайте.
4. Додайте до маринаду оселедець, ще раз перемішайте та залиште маринуватись хоча б на годину.
Як подавати маринований оселедець
Маринований оселедець найкраще смакує охолодженим. Цю закуску можна використовувати для приготування бутербродів, додавши зверху дрібно нарізану зелену цибулю або свіжий огірок. А ще маринований в майонезі оселедець ідеально доповнить відварену молоду картоплю.