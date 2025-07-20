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Раз-два — і готово: рецепт фантастично смачної закуски з оселедця

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Такої рибки ви ще не куштували
Такої рибки ви ще не куштували. Фото Колаж "Телеграф"

Прості інгредієнти, неймовірний смак

Часто оселедець подають до столу в класичному з олією та цибулею, але є спосіб зробити з цієї рибки закуску, яка здивує і рідних, і гостей. Для цього знадобляться продукти, які точно є в вашому холодильнику. Усе готується на раз-два, без зайвих зусиль, а через годинку маринування отримаєте закуску, перед якою важко встояти.

Рецептом поділилась авторка кулінарного блогу в Instagram vistovska_cooking.

Інгредієнти:

  • оселедець слабосолоний 1 шт.
  • цибуля 1 біла, 1 синя
  • майонез/сметана 2 ст.л.
  • гірчиця в зернах 1 ч.л.

Як замаринувати оселедець

1. Оселедець розберіть на філе та наріжте на шматочки.

Як замаринувати оселедець
Рецепт закуски з оселедця

2. Цибулю наріжте півкільцями та примніть.

3. В мисці змішайте цибулю, майонез та гірчицю. Перемішайте.

Рецепт оселедця в майонезі
Рецепт маринада для оселедця

4. Додайте до маринаду оселедець, ще раз перемішайте та залиште маринуватись хоча б на годину.

Як замаринувати оселедець в майонезі
Готова закуска з оселедця

Як подавати маринований оселедець

Маринований оселедець найкраще смакує охолодженим. Цю закуску можна використовувати для приготування бутербродів, додавши зверху дрібно нарізану зелену цибулю або свіжий огірок. А ще маринований в майонезі оселедець ідеально доповнить відварену молоду картоплю.

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#Рецепти #Закуска #Оселедець