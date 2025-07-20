Раз-два — и готово: рецепт фантастически вкусной закуски из сельди
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Простые ингредиенты, невероятный вкус
Часто сельдь подают к столу в классическом виде с маслом и луком, но есть способ сделать из этой рыбки закуску, которая удивит и родных, и гостей. Для этого понадобятся продукты, которые точно есть в вашем холодильнике. Все готовится на раз-два, без лишних усилий, а через часок маринования получите закуску, перед которой трудно устоять.
Рецептом поделилась автор кулинарного блога в Instagram vistovska_cooking.
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая 1 шт.
- лук 1 белый, 1 синий
- майонез/сметана 2 ст.л.
- горчица в зернах 1 ч.л.
Как замариновать селедку
1. Селедку разберите на филе и нарежьте на кусочки.
2. Лук нарежьте полукольцами и примните.
3. В миске смешайте лук, майонез и горчицу. Перемешайте.
4. Добавьте в маринад сельдь, перемешайте еще раз и оставьте мариноваться хотя бы на час.
Как подавать маринованную сельдь
Маринованная селедка вкуснее всего в охлажденном виде. Эту закуску можно использовать для приготовления бутербродов, добавив сверху мелко нарезанный зеленый лук или свежий огурец. А еще маринованная в майонезе сельдь идеально дополнит отварной молодой картофель.