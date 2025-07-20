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Раз-два — и готово: рецепт фантастически вкусной закуски из сельди

Автор
Наталья Граковская
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Такой рыбки вы еще не пробовали
Такой рыбки вы еще не пробовали. Фото Коллаж "Телеграф"

Простые ингредиенты, невероятный вкус

Часто сельдь подают к столу в классическом виде с маслом и луком, но есть способ сделать из этой рыбки закуску, которая удивит и родных, и гостей. Для этого понадобятся продукты, которые точно есть в вашем холодильнике. Все готовится на раз-два, без лишних усилий, а через часок маринования получите закуску, перед которой трудно устоять.

Рецептом поделилась автор кулинарного блога в Instagram vistovska_cooking.

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая 1 шт.
  • лук 1 белый, 1 синий
  • майонез/сметана 2 ст.л.
  • горчица в зернах 1 ч.л.

Как замариновать селедку

1. Селедку разберите на филе и нарежьте на кусочки.

Как замариновать селедку
Рецепт закуски из сельди

2. Лук нарежьте полукольцами и примните.

3. В миске смешайте лук, майонез и горчицу. Перемешайте.

Рецепт сельди в майонезе
Рецепт маринада для сельди

4. Добавьте в маринад сельдь, перемешайте еще раз и оставьте мариноваться хотя бы на час.

Как замариновать селедку в майонезе
Готовая закуска из сельди

Как подавать маринованную сельдь

Маринованная селедка вкуснее всего в охлажденном виде. Эту закуску можно использовать для приготовления бутербродов, добавив сверху мелко нарезанный зеленый лук или свежий огурец. А еще маринованная в майонезе сельдь идеально дополнит отварной молодой картофель.

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#Рецепты #Закуска #Селедка