Пиріжки "з нічого": цей рецепт врятує, коли треба щось приготувати, а часу обмаль

Ароматні пиріжки можна приготувати за 10 хвилин

Ці ліниві пиріжки — справжня паличка-виручалочка для тих, хто не може проводити багато часу на кухні, або не хоче довго вимішувати тісто. Готуються вони настільки швидко, що легко встигнути посмажити їх навіть на сніданок, не витрачаючи багато часу й зусиль.

Без замішування дріжджового тіста, без розкатування — достатньо просто змішати інгредієнти, додати начинку й посмажити на сковороді.

Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Кефір теплий – 400 мл

Сіль – 1/2 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 330 г

Сода – 1 ч. л.

Начинка:

Яйця варені – 3 шт.

Будь-яка зелень – 1 пучок

Сир твердий – 100 г

Приготування:

У великій мисці поєднайте теплий кефір, сіль, цукор та яйце. Добре перемішайте. Додайте борошно та соду до суміші і вимішайте до отримання однорідного тіста без грудочок. Окремо підготуйте начинку: дрібно наріжте варені яйця та зелень, а сир натріть на тертці. Додайте ці інгредієнти до тіста і акуратно перемішайте. Розігрійте достатньо олії на сковороді. Викладайте тісто ложкою на гарячу сковороду, формуючи невеликі пиріжки. Смажте їх до золотистого кольору з обох боків.

Готові пиріжки викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.