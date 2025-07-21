Пирожки "из ничего": этот рецепт спасет, когда нужно что-то приготовить, а времени мало

Ароматные пирожки можно приготовить за 10 минут

Эти ленивые пирожки — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не может проводить много времени на кухне, или не хочет долго вымешивать тесто. Готовятся они настолько быстро, что легко успеть пожарить их даже на завтрак, не затрачивая много времени и усилий.

Без замешивания дрожжевого теста, без раскатывания — достаточно просто смешать ингредиенты, добавить начинку и пожарить на сковороде.

Рецептом поделились на портале "Господинька ".

Ингредиенты:

Кефир теплый – 400 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 330 г

Сода – 1 ч. л.

Начинка:

Яйца вареные – 3 шт.

Любая зелень – 1 пучок

Сыр твердый – 100 г

Приготовление:

В большой миске соедините теплый кефир, соль, сахар и яйцо. Хорошо перемешайте. Добавьте муку и соду к смеси и вымешайте до получения однородного теста без комочков. Отдельно подготовьте начинку: мелко нарежьте варёные яйца и зелень, а сыр натрите на тёрке. Добавьте эти ингредиенты в тесто и аккуратно перемешайте. Разогрейте достаточно масла на сковороде. Выкладывайте тесто ложкой на горячую сковороду, формируя небольшие пирожки. Жарьте их до золотистого цвета с обеих сторон.

Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.