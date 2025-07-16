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Не просто закуска, а витвір кулінарного мистецтва: що ще смачненького приготувати з кабачків (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Оригінальний, яскравий, ефектний, зі звичайних продуктів
Оригінальний, яскравий, ефектний, зі звичайних продуктів. Фото instagram.com

Рецепт найсмачнішої закуски, яка прикрасить собою будь-яке застілля

Кабачок — один із найулюбленіших літніх овочів, легкий, соковитий і універсальний. Його смажать у клярі, запікають із сиром, тушкують з овочами або фарширують. А ще з нього можна створити справжній кулінарний шедевр — кабачковий торт!

Сьогодні ми пропонуємо приготувати саме таку незвичну, апетитну і ніжну страву. Кабачковий торт виходить не лише смачним, а й дуже ефектним — чудовий варіант для сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти:

  • кабачки – 4 шт (близько 1 кг);
  • яйця – 3 шт;
  • сіль, перець, улюблені спеції – за смаком;
  • сметана – 75 г;
  • зелень – жменя;
  • борошно – 135 г;
  • олія для смаження – за потребою;

Для начинки:

  • плавлені сирки – 5 шт;
  • крем-сир – 200 г;
  • сметана – 200 г;
  • часник – 3–4 зубчики;
  • сіль, перець, спеції – за смаком;
  • зелень – за бажанням;
  • помідори – 400 г;

Спосіб приготування:

Натерти кабачки на великій тертці, посолити, перемішати й залишити на 15 хвилин.

Зʼєднати яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень і борошно.

Добре відтиснути кабачки від зайвої рідини й додати до суміші.

Перемішати тісто й посмажити 8 тонких коржів на добре розігрітій сковороді з олією. Охолодити.

Приготувати начинку: натерти плавлені сирки на дрібній тертці, змішати з крем-сиром, сметаною, подрібненим часником, спеціями та зеленню.

Нарізати помідори кружальцями або півкільцями.

Зібрати торт, чергуючи корж, сирну начинку і помідори.

Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч для просочення.

Теги:
#Кабачки #Торт #Готуємо вдома