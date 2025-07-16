Не просто закуска, а витвір кулінарного мистецтва: що ще смачненького приготувати з кабачків (відео)
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Рецепт найсмачнішої закуски, яка прикрасить собою будь-яке застілля
Кабачок — один із найулюбленіших літніх овочів, легкий, соковитий і універсальний. Його смажать у клярі, запікають із сиром, тушкують з овочами або фарширують. А ще з нього можна створити справжній кулінарний шедевр — кабачковий торт!
Сьогодні ми пропонуємо приготувати саме таку незвичну, апетитну і ніжну страву. Кабачковий торт виходить не лише смачним, а й дуже ефектним — чудовий варіант для сімейної вечері або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти:
- кабачки – 4 шт (близько 1 кг);
- яйця – 3 шт;
- сіль, перець, улюблені спеції – за смаком;
- сметана – 75 г;
- зелень – жменя;
- борошно – 135 г;
- олія для смаження – за потребою;
Для начинки:
- плавлені сирки – 5 шт;
- крем-сир – 200 г;
- сметана – 200 г;
- часник – 3–4 зубчики;
- сіль, перець, спеції – за смаком;
- зелень – за бажанням;
- помідори – 400 г;
Спосіб приготування:
Натерти кабачки на великій тертці, посолити, перемішати й залишити на 15 хвилин.
Зʼєднати яйця, сіль, перець, спеції, сметану, зелень і борошно.
Добре відтиснути кабачки від зайвої рідини й додати до суміші.
Перемішати тісто й посмажити 8 тонких коржів на добре розігрітій сковороді з олією. Охолодити.
Приготувати начинку: натерти плавлені сирки на дрібній тертці, змішати з крем-сиром, сметаною, подрібненим часником, спеціями та зеленню.
Нарізати помідори кружальцями або півкільцями.
Зібрати торт, чергуючи корж, сирну начинку і помідори.
Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч для просочення.